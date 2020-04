Někteří si teď pletou silnici se závodní dráhou, říká policejní prezident

Zdá se, že řada řidičů nabyla dojmu, že policie nebude nebo nestíhá kontrolovat dopravní přestupky. Došlo k jejich nárůstu?

K nárůstu přestupků ne, ale způsobu jízdy a chování řidičů na silnicích ano. Trochu jsme dali našim řidičům na počátku opatření důvěru, ale po čase se ukázalo, že si někteří pletou silnice se závodní dráhou. Tak jsme se na silnice vrátili. Důsledky a odstrašující případy zveřejňujeme.

Objevily se i informace, že policie má pokyn nezastavovat řidiče, aby se nepřenášel virus. Je to tak?

Ano, ta informace je pravdivá, nikoli však v tom smyslu, že policie nemá zastavovat řidiče, kteří ohrožují život ostatních. Ten pokyn ukládá minimalizovat kontakt s občany na nezbytně nutné minimum a v oblasti silniční dopravy omezit preventivní kontroly.

Bude policie přísnější právě kvůli nedodržování rychlosti?

Bude, nenecháme si z našich silnic udělat závodní dráhu. Policie má dostatek lidí i techniky k tomu, aby si pořádek udržela.

Policie zatím nemůže pokutovat lidi za nenošení roušek a podněty posílá ke správnímu řízení. Znamená to, že se přístup policie, kdy často řeší takovou věc domluvou, změní, až policie dostane možnost pokuty dávat?

Já bych tady rád zdůraznil, že lidé byli a ve většině případů jsou rozumní. A naši policisté také. Jedna věc je, co je na papíře a co jde dovodit selským rozumem. Naši lidé se vždy snaží nalézt smírné řešení, nikomu to není příjemné. Devadesát procent porušení řešíme domluvou a pokuty neukládáme. Samozřejmě se najde část občanů, kteří si z opatření nedělají vůbec nic. To jsou ti, kteří potom skončí ve správním řízení u příslušného správního orgánu.

Jaký mají mít policisté obecně postoj k nedodržování pokynů ohledně roušek a neshlukování? Mají být striktní?

Žádný pokyn nemají. Je to na nich, aby vyhodnotili situaci a podle konkrétních okolností se zachovali. A jak mám možnost to pozorovat, vedou si moc dobře, jsem spokojený.

Jak se proměnila kriminalita během nouzového stavu?

Došlo k celkovému poklesu.

Změnily se zásadně úkoly policistů?

V zásadě moc ne. Pořád plníme úkoly stejně jako před vyhlášením nouzového stavu. Přibyla nám ostraha státní hranice, kontrola nařízení vlády a opatření v té souvislosti vydaných, kterých je značné množství a mění se ze dne na den. V neposlední řadě spolupracujeme s krajskými hygienickými stanicemi při plnění jejich úkolů .

Má pandemie dopad na práci elitních týmů, jako je například NCOZ?Samozřejmě má, ale je potřeba uvést, že to v žádném případě neznamená, že policie spí. Jen dělá některé věci jinak, na dálku, využívá videokonference. Pracujeme i postaru, ale za dodržení všech bezpečnostních pravidel.

Jak jsou policisté připraveni? Mají dostatek ochranných pomůcek?

Já jsem velmi rád, že jsme na začátku situaci nepodcenili a nakupovali ochranné pomůcky ještě v době, kdy se daly sehnat. Udělali jsme si rezervu, která ale, jak se později ukázalo, nestačila. Ta potřeba byla abnormální. A je dobře, že se povedlo rychle dostat do Česka ochranné pomůcky z Číny. Dnes už je situace stabilizovaná.

Kolik je v současné době policistů nakažených koronavirem?

Situace se vyvíjí každý den. Na počátku jsme měli v karanténě skoro tisíc policistů. Dnes jich je v karanténě zhruba 180 a nemocných padesát jedna.

Přijal jste vy sám nějaká opatření na policejním prezidiu?

Ano, od samého začátku, ještě před vyhlášením nouzového stavu byla přijata opatření, která v té době vypadala docela drasticky a až nepochopitelně. Šlo o rozdělení lidí na týmy, které se nesmějí potkat, omezení režimu policie a omezení kontaktu s okolím na věci nezbytně nutné.

Nebyla to a není v žádném případě rezignace na naši práci, ale velmi tvrdé preventivní opatření, které dnes s odstupem času mohu vyhodnotit jako velmi správné. I díky tomu máme tak málo nemocných a málo lidí v karanténě. Na to, že jsme v takzvané první linii, je to opravdu málo. A to je dobře.



Jak policisté ve sboru vnímají pandemii?

Musím říct, že jsem na ně hrdý. Jsou to profesionálové a moc dobře si uvědomují, v jaké situaci se nacházíme. Poslal jsem jim dopis, v němž jsem napsal, že přišel čas, aby naplnili slova přísahy, služebního slibu, a s odstupem času, i když ještě ani zdaleka není vyhráno, vidím, že si přejí to samé. Jsem na ně opravdu hrdý.

