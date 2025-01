Na silnicích zemřelo loni 438 lidí, nejtragičtější byl říjen s 48 oběťmi

Podle plukovníka Michala Hodbodě z Ředitelství služby dopravní policie bylo zemřelých při nehodách nejméně od šedesátých let, kdy policisté vedou svoje statistiky.

Nejčastější příčinou nehod je podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha nevěnování se řízení. „Řidiči často manipulují s telefonem,“ popisuje. Nehod, kdy se řidiči nevěnovali řízení, byl skoro čtvrtina, osminu nehod způsobilo špatné couvání nebo otáčení.

Dalšími častými příčinami nehod je nedostatečný odstup při vyhýbání se nebo nezvládnutí řízení. 2667 nehod zavinila agresivita nebo bezohledná jízda řidičů.

U nejtragičtějších nehod bylo na vině nepřizpůsobení se dopravně technickému stavu vozovky, nevěnování se řízení a přejetí do protisměru. „Tyto tři důvody jsou příčinou poloviny nejtragičtějších nehod,“ popisuje Hodboď.

Drtivou většinu nehod, 77 319 zavinili řidiči, 9317 zvířata, zbytek cyklisté, chodci nebo jiné příčiny. Mezi oběťmi bylo 309 řidičů, 60 spolujezdců a 69 chodců.

Nejvíce se umíralo 24. ledna a 19. listopadu, kdy zahynulo sedm osob. Podle Hodbodě panovalo v tyto dny mimořádně špatné počasí.

Loňský rok byl tragický zejména pro motorkáře. Mezi oběťmi jich bylo 81 a dva jejich spolujezdci. Umírali zejména v letních měsících, od června do srpna jich zahynulo 43. Nejčastější nehodou motorkáře bylo nezvládnutí průjezdu zatáčkou a náraz do pevné překážky. To stálo život 26 motorkářů. Sedm zabilo nezvládnutí řízení a stejný počet vjelo do protisměru při přejíždění.

Loni zahynulo na silnici třicet osm cyklistů. „Polovina z nich, devatenáct, neměla helmu. Pokud by jí měli, většina nehod nemusela mít tak tragické následky,“ vypočítává Hodboď. S účastí cyklistů bylo loni 4326 nehod, 2900 jich cyklisté zavinili.

Samostatnou, velmi tragickou, kapitolou jsou podle policistů nehody koloběžek. S účastní koloběžky se loni odehrálo 643 nehod, 507 z toho koloběžkáři i zavinili. 84 procent nehod zaviněných koloběžkou, bylo zaviněno strojem na elektrický pohon. Třicet pět procent koloběžkářů pilo před jízdou alkohol a pět z nich zahynulo.

Policie si také stanovila priority pro letošní rok. Opět mezi ně bude patřit boj proti nepřiměřené rychlosti na silnicích, policisté budou také bedlivě sledovat, jestli se řidiči věnují řízení a také chtějí být více vidět.

Policisté připomínají, že na silnicích se tragické nehody stávají i letos. „Od začátku roku zahynulo na silnicích sedm osob a bohužel je mezi nimi i jeden náš kolega,“ uvedl Hodboď.

Pod vlivem alkoholu se loni odehrálo 4541 nehod, zahynulo při nich 31 osob. Při nehodách byli nejčastěji ovlivněni alkoholem koloběžkáři, bylo jich 35 procent, cyklistů 28 procent a nadýchalo i 12 procent chodců z řad účastníků nehod. 2774 účastníků nehody naměřili policisté více než 1,5 promile alkoholu v krvi.