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Policie převezla pravicovou extremistku Liebichovou do Německa

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  10:35
Česká policie ve středu převezla do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou. Z litoměřické vazební věznice ji eskorta odvezla ráno a dopoledne ji předá německým kolegům, uvedli policisté na síti X. Eskorta před 10:00 překročila česko-německou hranici.

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Pětapadesátiletou Liebichovou původně německé soudy odsoudily jako muže Svena Liebicha, mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Liebich si ale prohlášením na matrice úředně změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. To vyvolalo v Německu debatu ohledně zákona o sebeurčení, podle německých médií možnost změny pohlaví prohlášením využila účelově, aby se vyhnula mužské věznici.

Vrchní soud potvrdil předání extremistky Liebichové do Německa

O předání Liebichové rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud a pražský vrchní soud minulý týden rozhodnutí pravomocně potvrdil.

Liebichová se návratu do vlasti bránila. V květnu u plzeňského soudu řekla, že v německém vězení bude ohrožena její bezpečnost a důstojnost. Uvedla, že má strach, že se dostane do věznice s muži a bude tam čelit zneužívání. Vyjádřila i obavy o život. Soudkyně tehdy označila tyto argumenty za účelové. Stížnost Liebichové následně Vrchní soud v Praze zamítl.

O předání extremistky Liebichové do Německa rozhodne Vrchní soud

Soud v Halle v roce 2023 poslal Liebichovou – tehdy ještě Svena Liebicha – za štvaní lidu, pomluvy, urážky a porušení autorského práva k dílům výtvarného umění na 1,5 roku do vězení. Po úřední změně pohlaví měla Liebichová nastoupit k výkonu trestu v ženské věznici v Saské Kamenici, kam se ale nedostavila. Policie ji na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu u Aše na Chebsku. Soud ji následně poslal do vazby v plzeňské věznici.

Jako Alcatraz. Německá extremistka, která byla muž, si stěžuje na Bory

Zákon o sebeurčení měl pomoci především transgenderovým či nebinárním lidem. Umožňuje jim změnit úřední zápis o pohlaví i křestní jméno bez psychologických posudků a soudních řízení. Agentura DPA napsala, že spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko nyní chtějí v reakci na kauzu Liebichové zákon zpřísnit a zabránit jeho zneužívání.

1. června 2026

KRIMI

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Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)
Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. (1. června 2026)
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025)
Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v ženské věznici v Chemnitzu. (19. srpna 2025)
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