Mravnostní kriminalita dosáhla celkem 3 695 skutků, což je nárůst o necelých 9 procent. U dětské pornografie jde však o nárůst o 22,5 procenta, 31 skutků se týkalo přímo svádění dítěte k pohlavnímu styku.
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Podle výzkumu Safer Internet Center ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo 14 procent dívek a 22 procent chlapců, přibližně 30 procent dětí od 13 do 17 let poslalo někomu zprávu se sexuálním podtextem. Téměř dvacet procent dívek i chlapců někomu poslalo fotografii, na které jsou částečně obnaženi či nazí.
„Kromě toho, že děti o prázdninách více tráví čas v online prostředí, je problémem také sdílení informací o dítěti samotnými rodiči. Z příspěvků na sociální síti se mohou pachatelé dozvědět, kde je dítě na táboře, kde se zrovna pohybuje. Často však rodiče sdílí také fotografie, kde jsou děti poloobnažené. Tyto fotografie poté končí na serverech, kde se dále sdílejí,“ upozornila expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
Doporučení pro rodiče
Vnitro podpoří i krizové linky
Ke zvýšení ochrany dětí se zavázala vláda ve svém programovém prohlášení z letošního ledna. Ministerstvo vnitra proto vyčlenilo 38 milionů korun například na podporu krizových linek, jako jsou Linka bezpečí či Linka pro rodinu a školu. Součástí jsou však také aktivity přímo v regionech, kde je podpořeno přibližně 30 projektů.
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„Každé dítě má právo vyrůstat v bezpečném prostředí. Program bezpečné dětství propojuje stát, kraje, obce i odborné organizace a jeho cílem je předcházet násilí, pomáhat dětem v obtížných životních situacích a posilovat jejich ochranu. Bezpečnost dětí je odpovědností nás všech,“ řekl k programu ministr vnitra Lubomír Metnar.
„Mezi rizikem mohou být i brigády. Je to nutné, ale musí to být bezpečné. Stávají se součástí spousty podvodů, ty děti poté zůstávají bez možnosti vymáhat výplatu,“ uvedla národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková.