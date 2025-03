Policisté hrozí protesty, přídavek nestačí. Mezi platy šéfů a pěšáků jsou obří rozdíly

Policejní prezident Martin Vondrášek bere měsíčně plat přes 251 tisíc korun, jeho náměstci, kteří často u policie slouží přes třicet let, od 120 do 158 tisíc korun. Podobné platy mají i ředitelé krajských ředitelství, kteří mají od 133 do 171 tisíc korun. Přes sto tisíc mají i ředitelé územních odborů či krajští náměstci. Řadoví policisté jsou na tom ale výrazně hůře.