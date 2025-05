Jsou to jednoduchá čísla: na začátku roku 2015 sloužilo u policie 39 497 policistů, o pět let později 40 401 a letos 40 320. Ukazují jediné: i když policie masivně už roky láká policisty a tvrdí, jak se snaží počty policistů zvýšit, je to marné. Celých deset let se počet policistů pohybuje okolo 40 tisíc a nijak výrazně neroste. Nováčci sotva pokryjí odchody zkušených policistů.