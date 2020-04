Policie chystá novou náborovou kampaň, má přilákat tři tisíce nováčků

Nejvíce volných míst je v Praze – 848 a ve Středočeském kraji – 407. Tyto regiony mohou závidět Zlínskému kraji, kde mají dokonce o dva policisty více, než kolik mají v plánu míst, nebo Olomouckému kraji, kde je o 47 policistů více. Tím to ale končí – všechny ostatní kraje jsou v minusu.

„Dlouhodobě největší podstav je v Praze a ve středních Čechách, ale také například u cizinecké policie na pražském letišti. Jde o ekonomicky nejsilnější regiony s vysokou konkurencí na pracovním trhu a policie ČR na tomto trhu není tím nejatraktivnějším zaměstnavatelem,“ popisuje mluvčí policejního prezidia David Schön.

Unie bezpečnostních sborů dlouhodobě tvrdí, že hlavním důvodem, proč policii stále chybějí lidé a hlásí se málo nováčků, je fakt, že tato práce je nedoceněna. I finančně. A zároveň policisty zatěžuje množství byrokracie. „S rozvojem moderních technologií dochází ke zjednodušování a zrychlování různých procesů, a tedy i snižování byrokracie,“ reaguje Schön.

Jednotlivá krajská ředitelství nicméně řeší nedostatek policistů různě – mohou si je navzájem půjčit, nebo nováčky, kteří chtějí nastoupit například v jižních Čechách, pošlou do jiného regionu. Tuto novinku chválil i ministr vnitra Jan Hamáček.

Převelení nováčci neznají terén, vadí starostovi

Třeba od začátku února takto na tři měsíce slouží nováčci v Praze a středních Čechách. Ačkoliv policie si toto nasazování nováčků do míst, která neznají, pochvaluje, například starosta Jesenice Pavel Smutný kritizuje, že právě neznají region a terén. Jesenice v uplynulých měsících zažila nájezdy gangu lupičů, který v okolí vyloupil na sto padesát domů.

„Nepomůže, že nám sem převelí posily třeba z Ústeckého kraje. Ti totiž pak bloudí po městě, nevědí, kde je která ulice, a je zbytečné, že je tu třeba šestinásobek hlídek než obvykle,“ komentoval Smutný.

Policie už jednou obdobnou krizi, která se ještě prohloubila hromadnými odchody policistů do civilu, zažila v roce 2009. Policisté tehdy odcházeli proto, že se měnil zákon o služebním poměru a ten zvedal minimální dobu, kterou musí mít policisté u sboru odslouženou, aby měli nárok na rentu. A to významně – z deseti let na patnáct.

Tehdy během tří let odešlo 9,5 tisíce policistů, kteří měli nárok na rentu ještě podle původních pravidel. Pro představu – stát stojí ročně výsluhy policistů tři miliardy korun, když se k tomu připočtou hasiči, bachaři nebo třeba celníci, je to přes sedm miliard korun. Po patnácti odsloužených letech mají nárok na dvacet procent měsíčního platu, za každý další odsloužený rok pak výše narůstá. Maximálně mohou pobírat až padesát procent platu a v důchodu se pak rozhoduje podle toho, zda je pro ně vyšší renta, nebo starobní důchod.

„Čím častěji se mluví o omezování rent, tím více policistů uvažuje o odchodu do civilu. Proto předpokládám, že počty odchodů do civilu budou stále stoupat. Jednoduše si všichni spočítají, kdy se jim to vyplatí,“ říká jeden z policistů, který také nyní odchází.