Policie chce obžalovat devět lidí v kauze porna Czech casting, některé ze znásilnění

Autor: ,
  10:08
Policie navrhla obžalovat devět lidí z nezákonného vytváření pornografických videí, některé z nich pak také ze znásilnění. Případ se týká projektu Czech casting, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Skupina pachatelů lákala podle vyšetřovatelů ženy na profesionální modelingové fotografování, následně je ale nutila k účasti v sexuálních scénách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policejní centrála uvedla, že organizovaná skupina v letech 2016 až 2019 inzerovala nabídky fotomodelingu pro ženy starší 18 let. Tyto inzeráty ale byly pouhou zástěrkou pro výrobu a následnou distribuci porna.

Majitel společnosti podle NCOZ celou skupinu řídil a financoval a rozhodoval o zařazení konkrétních uchazeček do projektu. Ostatní členové gangu organizovali setkání se ženami, vydávali inzerci, uzavírali s ženami smlouvy, ověřovali jejich plnoletost a prováděli s nimi osobní pohovory. Součástí jejich činnosti bylo i přesvědčování a přemlouvání žen k účinkování v pornovideích, které skupina následně publikovala na internetu.

K sexu dívky na castingu nutili, podezírá policie tým českého pornoproducenta

V roce 2020 obvinili policisté devět lidí, z toho šest z nich poslal soud na určitou dobu do vazby. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté počítačovou techniku i listinné a další důkazy.

Podle dřívějších informací médií se projektu společnosti Netlook, jejímž majitelem byl Martin Stiborek, zúčastnilo několik stovek žen. Obvinění se hájí tím, že ženy k natáčení svolily a že i podepsaly smlouvy, které jasně uváděly, co bude obsahem videí.

Jedna z žen popsala serveru iRozhlas.cz, že po fotografování v oblečení jí dali muži na castingu k podpisu několikastránkovou smlouvu, kterou nedočetla až do konce. Po podpisu na ni podle jejího vyjádření namířili kameru, křikem a výhrůžkami bitím i smluvní pokutou ji donutili se svléct a poté ji pornoherec přiměl k sexu. Video později viděli její známí, rodina i sousedé z malé obce.

O podání obžaloby za obchodování s lidmi a za znásilnění bude rozhodovat pražské městské státní zastupitelství.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Peníze ze zlata ukrytého před nacisty. Bývalý šéf SŽ vysvětlil původ 80 milionů

Hostem Rozstřelu je Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic. (23. srpna...

Odvolaný šéf Správy železnic Jiří Svoboda odmítá, že by zabavená hotovost v hodnotě 80 milionů korun, kterou policie nalezla v jeho domě, pocházela z veřejných zakázek. Pro web E15 se ohradil také...

2. prosince 2025  10:29

Okamura je na Slovensku. Sejde se s Ficem, vzal s sebou i Turka s Macinkou

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl na svou první zahraniční cestu na...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Předseda Sněmovny Tomio Okamura v úterý odletěl na svou první zahraniční cestu. V Bratislavě se odpoledne sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem i prezidentem Peterem Pellegrinim. Šéfa SPD...

2. prosince 2025,  aktualizováno  10:14

Pavel přijal Metnara. Vítá, že bude práce policistů i hasičů dobře oceněna

Přímý přenos
Prezident republiky Petr Pavel zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů...

Trojici kandidátů do vznikající vlády Andreje Babiš si na Pražský hrad pozval prezident Petr Pavel. Ke konzultacím k němu jako první zamířil kandidát na ministra vnitra za ANO Lubomír Metnar. Po něm...

2. prosince 2025  5:50,  aktualizováno  10:10

Počasí si s chmelem pohrávalo. Letošní sklizeň je ale nakonec mírně nadprůměrná

Chmelnice na Žatecku.

Nejprve mrazy, potom tropické teploty a déšť, nakonec zase málo srážek. Rozmary počasí měli v letošním roce vliv i na růst chmele, který je základní surovinou pro výrobu piva. Sklizeň byla v Česku...

2. prosince 2025  10:10

Policie chce obžalovat devět lidí v kauze porna Czech casting, některé ze znásilnění

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat devět lidí z nezákonného vytváření pornografických videí, některé z nich pak také ze znásilnění. Případ se týká projektu Czech casting, informoval mluvčí Národní centrály...

2. prosince 2025  10:08

Poslední „čínské“ Vánoce s Temu? Globální obchod se láme, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma Mezinárodní obchod a export jsou (zleva)...

Český export uzavírá letošní rok překvapivě silně – přebytek může znovu přesáhnout 200 miliard korun. Ekonomové ale varují, že efekt předzásobení kvůli Trumpovým clům mizí a rok 2026 bude slabší. U...

2. prosince 2025

Epidemie žloutenky A je největší od roku 1984, nejvíc nakažených je v Praze

Žloutenka typu A (ilustrační foto)

Lékaři letos evidují 2880 případů žloutenky typu A, což je dvacetkrát víc než loni a nejvíc od roku 1984. Zemřelo 31 lidí, loni dva, informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). Nejvíc nakažených, více...

2. prosince 2025  9:49

NATO může podniknout preventivní úder, řekl admirál. Rusko a jeho spojenci zuří

Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone (27. září 2025)

Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone, který zastává funkci předsedy vojenského výboru NATO, čelí kritice části italské vlády za svůj rozhovor pro deník Financial Times. V něm řekl, že...

2. prosince 2025  9:47

Český lev 2026

Vizuál 33. ročníku filmových cen Český lev

Členové České filmové a televizní akademie od 1. prosince hlasují o nominacích na ceny Český lev. Akademici z letošní produkce hodnotí 94 snímků. Nominace vyhlásí 19. ledna v přímém přenosu České...

2. prosince 2025  9:33

KOMENTÁŘ: Děti, vločky a slzy. Jen Mádl dokáže z vánoční reklamy vykouzlit film

Premium
Jiří Mádl při natáčení vánoční reklamy Hlavně klid

Podle vzoru televizního pořekadla, že existují jenom pořady dobré, špatné a z Brna, by se dalo říci, že reklamy jsou pouze dobré, špatné a vánoční. Právě třetí kategorie teď ždímá slzy a pije krev.

2. prosince 2025

„Pán zastřelil škodnou.“ Turek zlehčoval vraždu dvou lidí, řešila to policie

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Policie prověřovala poslance a kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka (za Motoristy) kvůli komentářům, které sdílel na svých sociálních sítích. V nich měl zlehčovat vraždu dvou...

2. prosince 2025  8:58

Vánoční tramvaj v Plzni už zase jezdí, na den ji vyřadila porucha

Plzeňská vánoční tramvaj letos připomíná chaloupku. na kolejích.

Plzeňská vánoční tramvaj, která kvůli závadě přestala v pondělí dopoledne jezdit, je už od úterního rána znovu v provozu. Technici dopravních podniků ji přes noc opravili. Cestujícím bude dělat...

1. prosince 2025  15:21,  aktualizováno  2. 12. 8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.