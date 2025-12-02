Policie chce obžalovat devět lidí v kauze porna Czech casting, některé ze znásilnění

Policejní centrála uvedla, že organizovaná skupina v letech 2016 až 2019 inzerovala nabídky fotomodelingu pro ženy starší 18 let. Tyto inzeráty ale byly pouhou zástěrkou pro výrobu a následnou distribuci porna.
Majitel společnosti podle NCOZ celou skupinu řídil a financoval a rozhodoval o zařazení konkrétních uchazeček do projektu. Ostatní členové gangu organizovali setkání se ženami, vydávali inzerci, uzavírali s ženami smlouvy, ověřovali jejich plnoletost a prováděli s nimi osobní pohovory. Součástí jejich činnosti bylo i přesvědčování a přemlouvání žen k účinkování v pornovideích, které skupina následně publikovala na internetu.
|
K sexu dívky na castingu nutili, podezírá policie tým českého pornoproducenta
V roce 2020 obvinili policisté devět lidí, z toho šest z nich poslal soud na určitou dobu do vazby. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté počítačovou techniku i listinné a další důkazy.
Podle dřívějších informací médií se projektu společnosti Netlook, jejímž majitelem byl Martin Stiborek, zúčastnilo několik stovek žen. Obvinění se hájí tím, že ženy k natáčení svolily a že i podepsaly smlouvy, které jasně uváděly, co bude obsahem videí.
Jedna z žen popsala serveru iRozhlas.cz, že po fotografování v oblečení jí dali muži na castingu k podpisu několikastránkovou smlouvu, kterou nedočetla až do konce. Po podpisu na ni podle jejího vyjádření namířili kameru, křikem a výhrůžkami bitím i smluvní pokutou ji donutili se svléct a poté ji pornoherec přiměl k sexu. Video později viděli její známí, rodina i sousedé z malé obce.
O podání obžaloby za obchodování s lidmi a za znásilnění bude rozhodovat pražské městské státní zastupitelství.