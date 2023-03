Policisté budou jezdit ve vlacích za polovic. Dráhy chtějí zvýšit bezpečnost

Policisté mají nově získat možnost koupit si takzvanou virtuální In Kartu s aplikacemi IN 25, IN 50 a IN 100 Českých drah s padesátiprocentní slevou. To by mělo policisty motivovat k tomu, aby více jezdili vlakem. „V případě, že pak během cesty dojde k bezpečnostnímu incidentu, může náš vlakový personál požádat přítomného policistu o pomoc,“ slibuje si od novinky Michal Krapinec, předseda představenstva Českých drah.

Když ve vlaku dojde k problémům s cestujícími, standardně musí průvodčí zavolat polici, která přijede až na nádraží a vlaky kvůli tomu nabírají zpoždění. Policista přímo ve vlaku by měl být incident schopen vyřešit daleko rychleji. Díky tomu, že sleva bude uplatňována přes kartu, zjistí průvodčí už při kontrole jízdenek, že s ním ve vlaku jede policista a bude tak vědět na koho se obrátit, kdyby byly problémy.

Policie musela za loňský rok řešit výjezdem okolo 500 vlakových incidentů. Počty bývají podle Krapince meziročně dlouhodobě zhruba stejné. „Nejčastěji se opakuje příjezd k člověku, který odmítá zaplatit jízdné,“ shrnuje Krapinec. Druhým nejčastější případ je, že policie musí zasahovat u agresivních pasažérů pod vlivem návykových látek, obvyklé jsou ale i případy, kdy cestující ničí vybavení vlaku.

„Našim příslušníkům jsme v souvislosti s tímto zvýhodněním opětovně připomněli, ustanovení paragrafu 10 zákona o Policii České republiky, ze kterého vyplývá povinnost provedení úkonu v případě, že je ohrožen veřejný pořádek nebo bezpečnost, a to i v době mimo službu,“ doplnil policejní prezident Martin Vondrášek s tím, že se sleva bude vztahovat i na civilní zaměstnance policie.

K podobnému kroku přistoupili v roce 2017 například Hlavní město. To umožnilo policistům zdarma využívat městskou hromadnou dopravu. Jedním z hlavních argumentů bylo právě zvýšení bezpečnosti v dopravních prostředcích.

„Policisté mají výcvik pro řešení nestandardních situací, zároveň jsou vázáni aktivním přístupem v případě nezákonného jednání. Zvýšený pohyb policistů v prostředcích veřejné dopravy bude mít nepochybně vliv na snížení kriminality,“ vysvětloval tehdy radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Upozorňoval, že policisté nejsou nikdy mimo službu, což se podle něj v minulosti opakovaně ukázalo, když v době osobního volna zasahovali v krizových situacích.

Změny čekají i nádraží

Úpravy bezpečnostních opatření ale čekají kromě samotných vozů také nádraží. Zhruba třicet největších z nich mají brzy hlídat zaměstnanci Správy železnic (SŽ) a vytlačit tak soukromé bezpečnostní agentury, které službu vykonávají v současnosti.

„V Česku potřebujeme službu, která se specializuje na železnici. Chceme mít ve velkých městech uniformované zaměstnance, aby cestující věděli, že tu jsou nejen pro jejich ochranu a bezpečí, ale také k pomoci při běžných situacích, například s vystupováním z vlakových souprav. Budou to bezpečnostní pracovníci systematicky připravovaní pro železnici. Tedy lidé, kteří jí rozumějí, znají nádražní budovy a drážní předpisy,“ popsal v únoru pro MF DNES ředitel odboru bezpečnosti SŽ Vladimír Abraham.

Nová ochranná služba má být sice neozbrojená, má však ovládat taktiku zákroku, a to hlavně proti agresivním opilcům. Mezi její úkoly má také patřit třeba pomoc tělesně postiženým cestujícím při nastupování do vlaků.