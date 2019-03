Policie obvinila 12 lidí z převaděčství. Za službu chtěli až půl milionu

„Detektivové odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, v úzké spolupráci s policisty Národní jednoty boje proti nelegální migraci Slovenské republiky, Státní hraniční stráže Ukrajiny a Hraniční stráže Polské republiky, rozbili tento týden při mezinárodní operaci LONG WAY organizovanou skupinu, která se měla zabývat převaděčstvím,“ uvedl Ibehej.

Kriminalisté zjistili celkem 16 případů, při nichž gang převezl nebo se pokusil převézt z Ukrajiny do Česka a dále do Německa celkově stovku běženců z Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu. Gang údajně čítal nejméně 35 členů.



Dvanáct cizinců zadržených na českém území policie stíhá za organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice, za napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a za padělání veřejných listin. Sedm z obviněných poslal soud tuto středu do vazby.

Běženci putovali podle mluvčího nejprve letecky do Ruska nebo na Ukrajinu, kde jim gang zajistil stravu a ubytování a další den je přesunul k vnější hranici schengenského prostoru. Odtud se migranti vydali pěšky do Polska, na Slovensko nebo do Maďarska, a to za pomoci maskovaných převaděčů.

„Po vstupu na území schengenského prostoru byli migranti nakládáni do předem připravených vozidel a poté přepravováni přes tranzitní země –Slovensko, Polsko či Maďarsko – do Prahy. Zde jim byl dopřán odpočinek a sociální zázemí, než byli dále přepraveni do SRN,“ doplnil mluvčí.



Po překročení hranice následovala cesta auty do Prahy, odkud běženci po odpočinku pokračovali do Německa.

Skupina podle vyšetřovatelů vybírala od každého migranta částku přes 2500 amerických dolarů (57 000 korun). Celkově však jeden běženec zaplatil za cestu do západní Evropy až 22 000 dolarů (499 000 korun).

Na rozbití gangu spolupracovala česká policie se slovenskými kolegy a s pohraničníky z Ukrajiny a Polska. Při razii, která se od pondělí uskutečnila v těchto čtyřech státech, provedli policisté přes 20 domovních prohlídek. Zajistili při nich zhruba milion korun v hotovosti, střelné zbraně a padělané doklady.

Obviněným hrozí v případě pravomocného rozsudku tresty odnětí svobody až na 8 a 10 let.