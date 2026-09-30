Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na dotaz ČTK uvedl, že informace týkající se možných hrozeb, včetně těch souvisejících s dodavatelskými řetězci, průběžně vyhodnocuje. Konkrétnější nebyl.
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„Obecně platí, že podobné případy potvrzují význam bezpečnosti dodavatelského řetězce. Při posuzování rizik je důležité hodnotit nejen funkčnost konkrétního softwaru, ale také kdo a v jakém prostředí jej vyvíjí, spravuje a jaké má vazby,“ sdělil mluvčí NÚKIB Jakub Neščivera.
Software společnosti Oxygen Forensics využívají bezpečnostní složky v Evropě, díky němu se mohou dostat k datům z mobilních telefonů nebo počítačů. Ačkoliv se Oxygen Forensics tváří jako čistě americká technologická společnost sídlící ve Virginii, podle vyšetřování úřadů v USA má přímé vazby na Rusko. Firmu totiž vlastní pět Rusů přes mateřskou firmu sídlící na Kypru. Skutečné vlastníky i to, že software vzniká právě v Rusku, společnost skrývala, napsal server. Podle něj právě kvůli snaze skrýt skutečný původ firmy a jejích produktů Američané manažery Oxygen Forensics na konci minulého týdne zadrželi.
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Mezi zákazníky spřízněné ruské firmy MKO mohla patřit i Federální bezpečnostní služba (FSB), tedy ruská kontrarozvědka. „Vývojáři, kteří daný software vytvářeli, pracovali v Rusku, a společnost MKO jej na ruském trhu prodávala pod různými názvy zákazníkům, mezi něž údajně patřily ruská FSB, ruský vyšetřovací výbor a ruské ministerstvo vnitra,“ napsali američtí vyšetřovatelé ve zveřejněných dokumentech.
„Informace o krocích učiněných ve vztahu ke společnosti Oxygen Forensics ze strany úřadů USA jsme zaznamenali. V této souvislosti jsme také přijali nezbytná předběžná opatření, která s ohledem na způsob využívání produktů této společnosti nebudeme nikterak specifikovat. V tuto chvíli čekáme na oficiální informace z americké strany, na základě kterých rozhodneme o dalším postupu,“ napsal mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Podle serveru vedení policie oznámilo všem podřízeným složkám, aby systém neaktualizovaly a počkaly na další informace z USA.