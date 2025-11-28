Policie během adventu posiluje dohled. Do ulic nasadí hlídky s dlouhými zbraněmi

  10:31
Policie tento víkend přijme dlouhodobé opatření s pracovním názvem „advent“. Bude se týkat míst s větší koncentrací lidí a objektů spadajících do kategorie takzvaných měkkých cílů. Primárně půjde o vánoční trhy. Jedná se o standardní preventivní opatření, bezprostřední nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
29 fotografií

Na bezpečnostních opatřeních se budou podílet uniformovaní policisté, kriminalisté i kolegové z cizinecké služby.

V adekvátním počtu budou na náměstích s trhy, v nákupních centrech či na významných dopravních uzlech. Na některých místech budou policisté vybaveni dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou.

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Policie současně připomněla, že období adventu je příležitostí také pro kapesní zloděje. „Proto na některých exponovaných místech budete moci potkat i naše kolegy z prevence, kteří budou informovat, jak předejít kapesní krádeži,“ uvedla.

V sobotu, o prvním adventním víkendu, se rozsvítí vánoční strom na Staroměstském náměstí. „Policisté budou dohlížet na dopravu a na to, aby vše proběhlo bez problémů. Každoročně se tam v jeden okamžik sejdou desítky tisíc lidí a kapacita náměstí je omezená. V případě jejího naplnění může dojít k omezení vstupu na náměstí,“ upozornila policie.

Na místě budou desítky policistů spolu se strážníky městské policie. Strom se bude rozsvěcet každou hodinu až do konce svátků.

Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Zvýšená bezpečnostní opatření letos ovlivnila například vánoční trhy v sousedním Německu. V tichosti a bez slavnostního zahájení či zvláštního programu začaly trhy v Magdeburku na východě země. Loni 20. prosince tam úmyslně mezi stánky najel saúdskoarabský lékař Tálib Abdalmuhsin. Zabil šest lidí.

V německých médiích se v těchto dnech objevovaly zprávy o tom, že vysoké náklady na bezpečnostní opatření pořádání trhů mnohde komplikují. Podle agentury DPA se ale naprostá většina ze zhruba tří tisíc vánočních trhů v Německu stejně jako v minulých letech uskuteční.

