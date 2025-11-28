Na bezpečnostních opatřeních se budou podílet uniformovaní policisté, kriminalisté i kolegové z cizinecké služby.
V adekvátním počtu budou na náměstích s trhy, v nákupních centrech či na významných dopravních uzlech. Na některých místech budou policisté vybaveni dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou.
|
Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky
Policie současně připomněla, že období adventu je příležitostí také pro kapesní zloděje. „Proto na některých exponovaných místech budete moci potkat i naše kolegy z prevence, kteří budou informovat, jak předejít kapesní krádeži,“ uvedla.
V sobotu, o prvním adventním víkendu, se rozsvítí vánoční strom na Staroměstském náměstí. „Policisté budou dohlížet na dopravu a na to, aby vše proběhlo bez problémů. Každoročně se tam v jeden okamžik sejdou desítky tisíc lidí a kapacita náměstí je omezená. V případě jejího naplnění může dojít k omezení vstupu na náměstí,“ upozornila policie.
Na místě budou desítky policistů spolu se strážníky městské policie. Strom se bude rozsvěcet každou hodinu až do konce svátků.
|
Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete
Zvýšená bezpečnostní opatření letos ovlivnila například vánoční trhy v sousedním Německu. V tichosti a bez slavnostního zahájení či zvláštního programu začaly trhy v Magdeburku na východě země. Loni 20. prosince tam úmyslně mezi stánky najel saúdskoarabský lékař Tálib Abdalmuhsin. Zabil šest lidí.
V německých médiích se v těchto dnech objevovaly zprávy o tom, že vysoké náklady na bezpečnostní opatření pořádání trhů mnohde komplikují. Podle agentury DPA se ale naprostá většina ze zhruba tří tisíc vánočních trhů v Německu stejně jako v minulých letech uskuteční.