Do ulic v nových octaviích. Policie převzala prvních 80 moderních aut

„Po deseti letech se nám konečně podařilo rozjet obnovu policejního vozového parku. Je to možná za pět minut dvanáct, spíše za minutu dvanáct, ale díky tomuto kroku už policisté nebudou muset jezdit v autech, která patří do šrotu,“ řekl novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Cena jednoho vozu činí podle vybavení 541 až 610 tisíc korun bez DPH. Všechna auta ze zakázky dostanou prvosledové hlídky, policisté základního policejního dohledu a dopravní policisté. Podle ministra se k nim 352 vozů dostane ještě do konce letošního roku.

„Když jsem takřka před rokem přišel do funkce, tak jsem jako jednu ze svých priorit uvedl obměnu vozového parku. Jsem na to velmi pyšný, že našim policistům dáváme před vánočními svátky alespoň začátek obměny,“ dodal policejní prezident Jan Švejdar. Už dříve upozorňoval na to, že některá z policejních aut mají najeto přes 400 tisíc kilometrů a že opravy starých vozů jsou velmi nákladné.

Nová auta mají pohon na čtyři kola, výraznější světelnou signalizaci majáků a větší úložné prostory. Na některých jsou bezpečnostní rámy, které chrání posádku při nárazu.

Příslušník pražské pohotovostní motorizované jednotky zástupcům médií předvedl, že auta pojmou kompletní policejní výbavu včetně dlouhých zbraní, zastavovacích pásů, páčidel, platebního terminálu nebo štítů. „V kufru máme i defibrilátor na první pomoc, v Praze ho využíváme poměrně často, protože býváme u zraněného dříve než záchranka,“ popsal. Mezi dalšími předměty z výbavy zmínil lano na záchranu tonoucího, balistické přilby či kufřík s alkoholtesterem.

Šéf pražské policie Tomáš Lerch na místě řekl, že z aktuálně předaných 80 vozů jich 35 zamíří k pražským policistům. Hlídky s nimi začnou jezdit ještě v pátek. Celkem na hlavní město vyjde z této zakázky zhruba stovka nových vozidel.

Škoda Auto se jako jediná přihlásila do tendru vypsaného poté, co mnohem větší výběrové řízení na policejní auta za 2,25 miliardy korun zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle antimonopolního úřadu technické podmínky zrušeného tendru Škodu Auto zvýhodňovaly.

Jako problematické viděl omezení provedení aut na typy sedan a hatchback, požadavek na pětidveřovou karoserii i stanovení rozměrů interiéru vozů. Vnitro na úřad kvůli zrušení tendru podalo správní žalobu, kterou soudy zatím nevyřešily.

Hamáček v pátek shrnul, že ministerstvo aktuálně připravuje zakázku za dvě miliardy korun na pořízení osobních policejních vozů v civilním provedení. Dále pracuje na technické specifikaci dalších aut v policejním provedení, a to rovněž za dvě miliardy.

„Máme také uzavřeny další rámcové smlouvy na pořízení 452 aut pro policisty a hasiče. Policie sama v letošním roce nakoupila či nakoupí dalších 550 vozidel ze svého rozpočtu nebo z darů,“ dodal.

Poslední velká obměna policejních aut se uskutečnila v letech 2009 až 2011, kdy jich policie vyměnila zhruba 1 800. Dalších 477 octavií nakoupili policisté v roce 2015. Vozový park čítá podle údajů z loňského dubna asi 10 tisíc aut.