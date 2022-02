Výhrůžky bombou ve školkách i na nádraží. Autor mnohdy na dálku sleduje dopady

Zpoždění desítky minut, náhradní autobusová doprava a zkrácený čas na úklid. Krátký výčet toho, co způsobí anonymní výhrůžka o bombě na vlakovém nádraží. Nedávno policie vyšetřovala hned dva takové případy, ani jedno oznámení se naštěstí nepotvrdilo.

„V důsledku zpoždění může vznikat práce přesčas, může dojít ke zpoždění obratových vlaků, případně je zkrácený čas na úklid a údržbu, což má dopad na kvalitu cestování. Podobný dopad může mít i změna řazení, například v případě vypravení náhradní soupravy z jiných typů vozů,“ popsal související problémy mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Statisticky sledujeme trestné činy

V některých případech podle jeho slov představuje další náklady zajištění náhradní autobusové dopravy. „Tu jsme zajistili například ve stejný den, jako byl případ nahlášení bomby v Praze, ale jednalo se o lokalitu Česká Třebová,“ podotkl Šťáhlavský.

Policie ČR @PolicieCZ Pardubický kraj - Aktuálně evakuujeme vlakové nádraží v České Třebové z důvodu anonymního oznámení o uložení nástražného výbušného systému. Prosíme občany o respektování pokynů policistů na místě a trpělivost. #policiepak https://t.co/8ciVv6lnWF oblíbit odpovědět

Policie však pro iDNES.cz uvedla, že přesná čísla o podobných případech nemá k dispozici. „Statisticky sledujeme trestné činy, nikoliv přesný způsob provedení. V případě anonymních výhrůžek se jedná například o trestný čin šíření poplašné zprávy,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí David Schön.

Ten rovněž podotkl, že vzhledem k tomu, že pachatel často vyhrožuje tak, aby ho nebylo možné vypátrat, jedná se o velmi složitý proces, který z taktického důvodu nelze přesněji popisovat.

„Nicméně bych rád uvedl, že internet není anonymním místem a každý v něm zanechá stopy, které je možné sledovat. Na začátku ledna byl například dopaden pachatel anonymního oznámení o uložení výbušného systému v centru Prahy,“ podotkl policejní mluvčí.

Cílem anonymů však nejsou jen nádraží. Alarm, hlášení a všichni ven. Na Vysoké škole ekonomické v Praze jde o častý doplněk zkoušek a státnic. Anonym se škole za posledních tři roky ohlásil v desítkách případů.

Během loňského roku se opět několikrát připomněl, ani začátek letošního roku není výjimkou. „Ve středu 5. ledna 2022 byla v areálu na Žižkově, náměstí W. Churchilla, nahlášena bomba,“ četli letos opět studenti na webu univerzity. To samé oznámení pak přišlo 17. ledna.

Vedoucí klinický psycholog VFN Pavel Harsa uvedl, že se v takovém případě může jednat o člověka s duševní poruchou. „Významná je rovněž i samotná osobnost agresora, která většinou nese psychopatologické charakteristiky. Takový jedinec nemá na své agresivní chování náhled,“ popsal pro iDNES.cz Harsa. Potíž je podle něj také v tom, že sám od sebe nevyhledá odbornou pomoc, aby v důsledku léčby dokázal svoje postoje a chování redukovat a změnit.

V souvislosti s častými výhrůžkami studenti VŠE vytvořili facebookovou stránku „Je na VŠE dnes hlášena bomba?“, kde s humorem o každé evakuaci a výhrůžce informují.

Jenže časté vyhrožování narušuje mnohdy výuku či zkouškové období. „Evakuace je samozřejmě velkou komplikací zejména z hlediska organizace a času. Pokud se škola evakuuje, pak je to většinou na několik hodin. O tom, jak se nahradí zmeškaná výuka či zkoušky, rozhodují příslušné katedry a vyučující. Někteří učitelé přesouvají zkoušení do večerních hodin, jiní vypisují další termíny...,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí VŠE Martina Mlynářová s tím, že je to velká komplikace pro studenty i učitele.

Policie pachatele stále nedopadla

Mlynářová současně zdůraznila, že se každá evakuace nedotýká jen studentů a vyučujících, ale celého provozu školy​. Tedy také například provozovatelů služeb – menzy, kavárny či restaurace v areálu.

„Už dříve VŠE uvedla, že v případě dopadení pachatele bude škola soudně vymáhat škody spojené s jeho/jejich aktivitami. Jedná se o mzdové náklady, dále náklady provozní plus škoda vyčíslená provozovateli stravovacích a dalších služeb na VŠE,“ řekla Mlynářová. Ta pro iDNES.cz rovněž uvedla, že podle informací školy policie pachatele, který školu obtěžuje již několik let, stále nedopadla.

„Vnímáme, že studentům anonymní výhrůžky komplikují život a jsou z nich už také unavení. Když se připravujete na test či státnici a chvíli před tím se dozvíte, že kvůli evakuaci se musí zrušit nebo přesunout, není to nic příjemného ani pro studenta, ani pro učitele,“ doplnila Mlynářová z VŠE.

Výhrůžky anonymů 12. února 2021 - Nemocnice, provozovatel hromadné dopravy i Česká pošta dostali anonymní upozornění prostřednictvím e-mailu, že u nich vybuchne bomba. 27. dubna 2021 - Po anonymní výhrůžce bombou se evakuovala budova ministerstva vnitra na pražské Letné. Jak informoval resort, úřad opustilo pět stovek zaměstnanců, policie ho následně prohledala, žádnou však bombu nenašla. 6. května 2021 - Policie se zabývala anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školu. O kterou přesně jde, úřady nevěděly. Věc se týkala celé České republiky. 1. července 2021 - Pražští policisté evakuovali budovu společnosti Seznam.cz v Praze 5 a kanceláře v Praze 7 v Jankovcově ulici. Anonym zopakoval předchozí hrozbu, že v budovách umístil bombu. 29. července 2021 - Kriminalisté zveřejnili žádost o spolupráci veřejnosti při pátrání po neznámém pachateli, který vyhrožuje útoky na mateřské školky, školy a další takzvané měkké cíle. Anonym chce vyvolat paniku a požaduje peníze v bitcoinech, uvedla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). 9. října 2021 - Policie v Brně zkontrolovala kvůli nahlášené bombě volební místnosti během sněmovních voleb. 27. ledna 2022 - Policie asi na dvacet minut uzavřela pražské Hlavní nádraží. Důvodem bylo anonymní nahlášení bomby v budově, které se ale nepotvrdilo. Doprava přes stanici byla zastavena, vlaky končily v přilehlých stanicích. O něco později policie oznámila, že prohlíží i nádraží v České Třebové. Po téměř dvou hodinách policisté oznámili, že ani tam se žádná výbušnina nenachází.

Motivace těchto osob je podle vedoucího klinického psychologa Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Harsy různá, podobně jako obsah anonymních hlášení. „Někdy to může být v důsledku paranoidního zpracování situace, neadekvátního pocitu ohrožení či neadekvátního pocitu křivdy. Jindy to může být pomsta,“ vysvětlil psycholog Harsa.

Nemusí mít z nějakého důvodu rád děti

Podle jeho slov většinou takové chování bývá dáváno do souvislosti s duševní poruchou či zjevnou poruchou osobnosti, takzvanou psychopatologií. „Často bývá takové chování plánováno a také se stává, že samotný aktér zpovzdálí či přes sociální síť sleduje, jaký mělo jeho chování na ostatní dopad,“ podotkl psycholog.

V loňském roce policie šetřila i několik výhrůžek bombou ve školkách.

Loni v květnu varovala mateřské a základní školy před možností útoku během dne. Zařízení se tehdy zamkla a nepouštěla děti ani na zahradu. Speciální útvar proti organizovanému zločinu poté přijal preventivní opatření, po autorovi výhrůžky pátral.

Policie poté žádala o spolupráci veřejnosti při pátrání po neznámém pachateli, který vyhrožuje útoky na mateřské školky, školy a další takzvané měkké cíle. Hledají ho už od loňského března. Anonym chtěl vyvolat paniku a požadoval peníze v bitcoinech, uvedla loni Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

„Jedná se zřejmě o osobu naštvanou a frustrovanou, s finančními problémy, které nedokáže zvládat. Ke zdůraznění své nebezpečnosti se snaží vydávat se za skupinu pachatelů,“ sdělil loni v souvislosti s případem mluvčího NCOZ Jaroslav Ibehej.

„Můžeme usuzovat, že oblast na kterou agresor svoje agresivní chování zaměřuje, může souviset určitým způsobem s jeho životem. Nemusí mít z nějakého důvodu rád předškolní děti, respektive děti obecně. Nebo se vůči tomuto typu školního zařízení cítí nějak zaujatý,“ dodal vedoucí klinický psycholog VFN Harsa.