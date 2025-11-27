NCOZ se zajímá o tendr na dálnici D3, zakázka se prodražila o třetinu

Autor: ,
  10:41
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se zajímají o miliardové zakázky Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Tvrdí to server Odkryto.cz, který přinesl podrobnosti k úternímu zásahu policie. Podle něj se vyšetřovatelé zabývají mimo jiné tendrem na stavební práce na dálnici D3 v jižních Čechách.
Dálnice D3

Dálnice D3 | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dálnice D3
Dálnice D3
Dálnice D3
Dálnice D3
6 fotografií

Podle serveru Odkryto.cz se v příkazu k domovní prohlídce píše: „(...) bylo v průběhu prověřování zjištěno, že dochází k nadměrnému neopodstatněnému navyšování celkové částky ceny veřejné zakázky, a to v podobě opakovaných nepodložených změn během výstavby a neopodstatněných claimů, kdy toto jednání ve svém důsledku vedlo k navýšení ceny za provedení veřejné zakázky o více jak 30 procent z původní hodnoty veřejné zakázky.“

Úsek mezi Úsilným a Hodějovicemi se oproti původnímu plánu prodražil přibližně o dvě miliardy. Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl v reakci pro iDNES.cz uvedl, že na D3 došlo zatím k navýšení ceny o cca 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen. „To je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv,“ uvedl.

V sídle Správy železnic zasahovali policisté z NCOZ

Podle něj všechny procesy na ŘSD proběhly transparentně v souladu se zákonem. „NCOZ jsme poskytli veškerou součinnost a všechny podklady. Nikdo z ŘSD není v té věci vyšetřován a ani obviněn,“ dodal.

Detektivové se podle Odkryto.cz zajímají také o obnovu železničního uzlu v Pardubicích, budování nádraží v Brně, rámcovou smlouvu na mobiliář pro železniční zastávky, rekonstrukci železniční stanice Brno-Královo Pole a výstavbu odpočívky u dálnice D8 Petrovice-Krásný les.

Podle Odkryto. cz se nynější kauza týká Mátla a šéfa Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska.

Veverka, který si v minulosti vybudoval konexe do politiky, si podle kriminalistů stále udržuje významný vliv. Server dodává, že NCOZ také prověřuje finanční toky směrem k Páskovi. Kriminalisté si myslí, že peníze končily právě u Veverky.

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

„(...) z provedeného finančního šetření bylo zjištěno, že další finanční prostředky byly objednatelem poukazovány za dílčí úkony a služby na bankovní účet, jehož disponentem je Martin Pásek, přičemž dále bylo z provedeného finančního šetření zjištěno, že část těchto prostředků je dále převáděna na bankovní účty, jejichž disponentem je Jaroslav Veverka,“ stojí podle Odkryto. cz v policejních dokumentech.

Advokát pro server uvedl, že v jeho kanceláři detektivové v úterý nezasahovali. Byli ovšem v prostorách firmy Doncella. Ty Veverka údajně využívá.

Podle úterního vyjádření státního zástupce Tomáše Kučery z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje, policie zatím nikoho neobvinila. „ S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 55 lidí. Nejméně 71 osob bylo...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

V bojích na Ukrajině zahynul mladý Čech, padl u Izjumu

Ukrajinští ženisté z řad Národní gardy při odminovávání okolí města Izjum (24....

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) v Uherském Hradišti. Ministerstvo zahraničních věcí o případu ví a komunikuje s rodinou. Muž padl...

27. listopadu 2025  10:41

NCOZ se zajímá o tendr na dálnici D3, zakázka se prodražila o třetinu

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se zajímají o miliardové zakázky Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Tvrdí to server Odkryto.cz, který přinesl...

27. listopadu 2025  10:41

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, velké překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28

Hádka dvou známých v Písku se vyhrotila, jeden muž pobodal druhého

V Písku došlo ke konfliktu mužů, jeden druhého pobodal.

Policisté vyšetřují okolnosti konfliktu dvou mužů v Písku, po kterém ve středu večer skončil jeden z nich s bodnořeznými zraněními v nemocnici. Při napadení sehrál roli alkohol.

27. listopadu 2025  10:28

Optimismus českých firem roste. Do doby před pandemií má ale daleko

ilustrační snímek

Optimismus firem pozvolna roste, změřil pravidelný Index očekávání firem ČSOB. Aktuálně je index na hodnotě 7,1, před půl rokem to bylo 5,6. Škála indexu je velmi široká od -100 až do +100. Do...

27. listopadu 2025  10:28

Věžáky jako pekelná past. Požár v Hongkongu je nejhorší za poslední roky

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si...

Bytový komplex v Hongkongu se proměnil v peklo. Hasiči ve čtvrtek už druhý den bojují s jedním z nejhorších požárů v moderní historii této zvláštní čínské administrativní oblasti. Počet obětí mezitím...

27. listopadu 2025  10:25

Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA

Dva členové Národní gardy USA byli postřeleni poblíž Bílého domu. (26....

Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec, který v zemi žije čtyři roky. Oznámil to prezident Donald Trump a potvrdil tak informace médií. Po...

27. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  10:19

Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi

ilustrační snímek

Kriminalisté od rána vyšetřují násilnou smrt jednatřicetileté ženy v Mírově na Šumpersku. Podezřelým je o pět let starší partner oběti, kterého už policisté zadrželi. V regionu jde letos o jedenáctý...

27. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  10:14

Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 55 lidí. Nejméně 71 osob bylo...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 9:57

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Zásah jednotek IZS u úniku plynu v ulici Jaromírova v pražských Nuslích (27....

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...

27. listopadu 2025  8:47,  aktualizováno  9:48

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

RECENZE: Konkurenti u pohovorů? Není jiná možnost než je zabít

75 %
Z filmu Není jiná možnost

Komorná, Podezřelá, Žízeň, Oldboy. Co thriller, to sbírka cen. Teď však jihokorejský režisér přidal k dusivému napětí a obrazové bravuře ještě černočerný humor, který novince kin Není jiná možnost...

27. listopadu 2025  9:35

Bezohledně ambiciózní. Nového Putinova koně fascinuje Trumpova Amerika

Premium
V Americe se vyzná. Putinův vyjednavač Kirill Dmitrijev (vlevo) s americkým...

Jednání o ukončení války na Ukrajině gradují, ale po Sergeji Lavrovovi není ani vidu ani slechu. Za ruskou stranu jsou v centru pozornosti jiní než stále ještě oficiální ministr zahraničí. Mediálně...

27. listopadu 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.