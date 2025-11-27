NCOZ se zajímá o tendr na dálnici D3, zakázka se prodražila o třetinu

Podle serveru Odkryto.cz se v příkazu k domovní prohlídce píše: „(...) bylo v průběhu prověřování zjištěno, že dochází k nadměrnému neopodstatněnému navyšování celkové částky ceny veřejné zakázky, a to v podobě opakovaných nepodložených změn během výstavby a neopodstatněných claimů, kdy toto jednání ve svém důsledku vedlo k navýšení ceny za provedení veřejné zakázky o více jak 30 procent z původní hodnoty veřejné zakázky.“
Úsek mezi Úsilným a Hodějovicemi se oproti původnímu plánu prodražil přibližně o dvě miliardy. Šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl v reakci pro iDNES.cz uvedl, že na D3 došlo zatím k navýšení ceny o cca 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen. „To je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv,“ uvedl.
V sídle Správy železnic zasahovali policisté z NCOZ
Podle něj všechny procesy na ŘSD proběhly transparentně v souladu se zákonem. „NCOZ jsme poskytli veškerou součinnost a všechny podklady. Nikdo z ŘSD není v té věci vyšetřován a ani obviněn,“ dodal.
Detektivové se podle Odkryto.cz zajímají také o obnovu železničního uzlu v Pardubicích, budování nádraží v Brně, rámcovou smlouvu na mobiliář pro železniční zastávky, rekonstrukci železniční stanice Brno-Královo Pole a výstavbu odpočívky u dálnice D8 Petrovice-Krásný les.
Podle Odkryto. cz se nynější kauza týká Mátla a šéfa Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska.
Veverka, který si v minulosti vybudoval konexe do politiky, si podle kriminalistů stále udržuje významný vliv. Server dodává, že NCOZ také prověřuje finanční toky směrem k Páskovi. Kriminalisté si myslí, že peníze končily právě u Veverky.
Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí
„(...) z provedeného finančního šetření bylo zjištěno, že další finanční prostředky byly objednatelem poukazovány za dílčí úkony a služby na bankovní účet, jehož disponentem je Martin Pásek, přičemž dále bylo z provedeného finančního šetření zjištěno, že část těchto prostředků je dále převáděna na bankovní účty, jejichž disponentem je Jaroslav Veverka,“ stojí podle Odkryto. cz v policejních dokumentech.
Advokát pro server uvedl, že v jeho kanceláři detektivové v úterý nezasahovali. Byli ovšem v prostorách firmy Doncella. Ty Veverka údajně využívá.
Podle úterního vyjádření státního zástupce Tomáše Kučery z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje, policie zatím nikoho neobvinila. „ S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace,“ uvedl.