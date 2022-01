O post policejního prezidenta má zájem jen jeden člověk. Měl by to být Vondrášek

O Vondráškovi, jako o budoucím policejním prezidentovi, se mluví už od prosince minulého roku, kdy Jan Švejdar oznámil, že odchází do civilu.

Vondráškovi by na prezidentské pozici mohly být k užitku i jeho dobré vztahy s ODS, protože to byl právě Martin Červíček, dnes senátor a hejtman Královéhradeckého kraje za občanské demokraty, který Vondráška do funkce prvního náměstka jmenoval. Vondrášek je také blízkým přítelem exministra vnitra Ivana Langera z ODS.

Švejdar skončí v čele policie na konci března. Prezidentem byl tři roky od prosince 2018. Jeho rozhodnutí přišlo v polovině loňského prosince po schůzce s tehdy nastupujícím ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

Zájemci o místo policejního prezidenta České republiky mají čas do úterního večera.

Vondrášek maturoval na Střední odborné škole elektrotechnické v Hronově, později absolvoval Policejní akademii nebo magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také na Středoevropské policejní akademii (MEPA; společný program policejních škol z ČR, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska).

Prvním náměstkem policejního prezidenta je od 2014, generálmajorem od roku 2020.

U Policie České republiky pracuje od roku 1993. Začínal v Královéhradeckém kraji, kde působil u pořádkové i cizinecké policie, do října 2008 byl náměstkem pro uniformovanou policii na okresním policejním ředitelství v Náchodě. Poté tři roky zastával obdobnou funkci (v současné terminologii náměstek pro vnější službu) v Praze.

V letech 2011 až 2014 byl ředitelem pražské policie, poté přešel na policejní prezídium; v roce 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem, o čtyři roky později ho povýšil na generálmajora.