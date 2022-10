Vypadl proud, muž vyšel ven a zemřel. Vražda šéfa golf klubu zůstává nevyřešená

Podnikatele a prezidenta golfového klubu Antonína B. považovali obyvatelé Kouřimi za slušného a milého člověka. 63letý muž v areálu Golf Clubu Molitorov nejen pracoval, ale i bydlel.

Místní proto nechtěli uvěřit, když se dozvěděli, že byl nalezen mrtvý. Jeho tělo se našlo v pondělí 30. října dopoledne na parkovišti Golf Clubu Molitorov. Muž měl pohmožděné ruce a obličej.

Proč a za jakých okolností k vraždě došlo, dodnes nikdo přesně neví. Podle policistů v noci vypadl v areálu proud. Muž poté vyšel ven, kde ho vrah několikrát silně praštil do hlavy tupým předmětem.

Původně však média a místní spekulovali o tom, že prezidenta klubu někdo ubodal. Existovala i verze, že na muže spadla větev stržená silným větrem.

„Středočeští kriminalisté prověřují všechny okolnosti úmrtí. K objasnění nevyjasněných okolností byla nařízena soudní pitva,“ vyjádřil se tehdy k případu mluvčí policie Středočeského kraje Zdeněk Chalupa. Soudní pitva potvrdila, že muž zemřel násilnou smrtí.

Událost ve městě všechny zaskočila. „Byl to člověk, kterého jsem si opravdu vážil, vycházeli jsme spolu vždy velmi dobře,“ řekl o zavražděném člen tamního golfového klubu Miroslav Hárovník. „Byl to byl pracovitý člověk, klub bral jako svoje dítě, pečoval o něj, vždycky jezdil traktůrkem,“ vyjádřil se pro Kolínský deník.

„Je to smutná záležitost. V jednání a vystupování to byl velice solidní pán,“ komentovala tehdy pro portál vraždu kouřimská starostka Zuzana Čiháková.

Kriminalisté doufali, že jim vraždu objasní kamerové záznamy z areálu. Mohly zaznamenat příchod pachatele nebo samotný čin. S pátráním po pachateli však nebyli úspěšní.

Případ proto zařadili do kalendáře policejních pomníčků, který rozeslali do českých věznic. Doufají, že z kriminálního prostředí by mohla přijít informace, která by jim pomohla s vyšetřováním.

Vražda pro pár tisíc

Dodnes neobjasněná zůstává i vražda, která se stala v roce 2005 v obci Husinec – Řež v okrese Praha – východ. Žena, která pracovala jako prodavačka v samoobluze, se ráno vydala do práce s časovou rezervou, aby ještě před otevřením připravila zboží.

Toto rána už obchod neotevřela. „Neznámý pachatel vnikl do prodejny a s velkou intenzitou napadl prodavačku a způsobil jí smrtelná poranění,“ popsali policisté následující události.

Z prodejny si vrah odnesl peníze, stravenky i dobíjecí karty na telefon. Na místě nenechal ani mince. „Spáchal loupežnou vraždu pro několik tisíc,“ dodala policie.

Přesto, že kriminalisté po vrahovi pátrali, nepovedlo se jim tento čin objasnit. Dodnes tak neví, kdo má vraždu na svědomí. I tento případ by znovu rádi otevřeli.

„Přestože stopy po delší době vychladnou, kdykoliv může nastat zásadní zvrat. Proto hledáme nové skutečnosti. Vedle moderních forenzních a analytických metod je spolupráce klíčovou součásti procesu s jasným cílem: poznat pravdu a zjistit pachatele,“ píší kriminalisté v kalendáři.