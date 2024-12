Odměna vypsaná rodinou nepomohla. Vrah Rusa ze Stodůlek uniká už pět let

Kriminalisté již pět let pátrají po vrahovi tehdy jednapadesátiletého muže ruské národnosti. V roce 2021 dokonce rodina zavražděného vypsala odměnu za stopy, které by policii pomohly vraha dopadnout. Policie případ zařadila do kalendáře s nevyřešenými zločiny. V něm také hledá nové informace k případu podezřelého úmrtí.