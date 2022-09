Seniora spoutal, zabil a odnesl obrazy. Policie vraha hledá přes dvacet let

V ulici brněnské ulici Pellicova nedaleko hradu Špilberk bydlel ovdovělý 91letý senior. Byl sběratelem umění, především obrazů významných českých malířů. Právě jeho záliba v hodnotných obrazech ho mohla učinit atraktivním terčem pro zločince, který se němu na konci září roku 2000 vloupal.

Do bytu k seniorovi se dostal pod záminkou, kterou policisté přesně neznají. „Pachatel vnikl do bytu a zde seniora fyzicky napadl a ukradl několik obrazů,“ popsala policie.

Tělo muže bylo nalezeno 23. září bez známek života. Policii se vraha dodnes nepodařilo vypátrat. Kriminalisté doufají, že se do případů podaří vnést světlo prostřednictvím kalendáře, ve kterém případ zavražděného seniora zveřejnili.

Pohřešovaný bílý kůň

Již sedm let pátrá policie také po Antonínu Kamenském. Muži, který pocházel z Tlumačova na Zlínsku, bylo v době zmizení 52 let.

U Zlína bydlel do roku 1994 nebo 1995. Poté se odstěhoval do Prahy, kde pobýval až do 25. září 2015. Od toho dne ho nikdo neviděl. Policistům se zmizení Kamenského objasnit doposud nepodařilo.

„V milosti byl muž hledaný pro zvlášť závažnou hospodářskou trestnou činnost,“ uvádí policie. Kromě toho se měl mezi lety 1995 až 1997 dopustit podvodu jako takzvaný bílý kůň.

Policie se s dlouho neobjasněnými případy snaží pohnout prostřednictvím speciálního kalendáře, který na letošní rok vydala. Distribuovala ho do věznic v Česku. Policisté totiž doufají, že by z kriminálního prostředí mohly vzejít informace, které by pomohly takzvané „pomníčky“ znovu otevřít.

„Lidé ve výkonu trestu si mezi sebou dost často sdělují různé informace, například si vyměňují zkušenosti nebo sdílejí to, co se kde doslechli. Koluje mezi nimi hodně informací,“ přiblížil záměr policie mluvčí Ondřej Moravčík.

Policisté však nedoufají, že se pachatelé po letech přiznají. Čekají spíše na střípky informací, které by však mohly pomoci se skládankou. „Někdo by se mohl zmínit, že například sdílel celu s člověkem, který mu sdělil něco, co by nám pomohlo,“ vysvětlil Moravčík.