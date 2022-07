Žena odběhla z obchodu a pak už ji nikdo neviděl. Vraha policie hledá dodnes

Vražda prodavačky ve Kdyni

Čtyřicetiletá Vietnamka provozovala ve Kdyni s manželem obchod s oblečením. V sobotu 27. července 2006 byla zrovna v práci, když se rozhodla, že krám na chvíli opustí. Odskočila si na nákup na náměstí, kde zrovna stála pojízdná prodejna se zeleninou.

„Žena nakupovala. Pak ji zřejmě u jejího obchůdku něco upoutalo. Nechala u zelináře nákup a běžela do svého krámku. Po chvíli se vrátila, rychle zaplatila, vzala nákup, a běžela zpátky do své prodejny,“ popsal před lety jeden z kriminalistů. Tyto okamžiky byly poslední, kdy ženu lidé viděli živou.

Krátce poté ji pachatel v prodejně ubodal. Po činu vyběhl se zakrvácenýma rukama z obchodu, přeběhl přes hlavní ulici a utíkal po straně náměstí a vběhl do Komenského ulice.

Už pár hodin po vraždě pátrači zveřejnili, že podezřelý měl na sobě světle modrou letní košili nebo triko s krátkým rukávem a se dvěma svislými pruhy jiné barvy na bocích. Mluvil česky, bez přízvuku. Bylo mu asi 40 let, měřil 175 až 185 centimetrů, byl štíhlé postavy a světlé pleti. Na první pohled byl mírně zanedbaný. Vzhledem ke své postavě dělal poměrně malé kroky.

Policie začala čin prošetřovat, vyslýchala svědky. Vraha však nikdy nedopadla. Po letech se dokonce případu začal věnovat nový tým, ani on však pachatele nenašel.

I roky poté obchod provozoval manžel zavražděné ženy. „Bylo to hrozné. Proč to někdo udělal? Obě děti vychovávám sám. Když se to stalo, mladšímu bylo devět let. Od začátku věděl, že mu maminka umřela. Zůstali jsme tu, prodávám dál. Kam bych asi jen s dětmi šel? Předtím jsme se v obchodě s manželkou střídali, byli jsme tu od rána do večera. Ona byla hodná, s nikým jsme tu žádný problém neměli,“ řekl pro iDNES.cz deset let po vraždě.

Podle portrétů, který policisté sestavovali na základě vzpomínek svědků bezprostředně po vraždě a poté i s desetiletým odstupem, měl pachatel výraznější hustější obočí. V obličeji měl asi dvoudenní neupravené strniště, světlehnědé vlasy k uším, vlasy i vousy mohly být mírně prošedivělé. Viditelné byly světlé chlupy na krku.

Na sobě měl v době útoku tmavě modrou letní košili s krátkým rukávem a límečkem, volně přes kalhoty. Vzadu přes lopatky byly na košili dva vzorované pruhy, světle modré jakoby pospojované květiny. Vpředu měl muž na košili znatelné stopy krve. Kalhoty byly světlé hnědé nebo béžové.

Manžel před lety řekl, že pořád doufá, že jednoho dne přijdou policisté a řeknou mu: „Víme, kdo to tenkrát udělal, chytili jsme ho.“

Tělo v Římovské přehradě

Vodní nádrž Římov na Českokrumlovsku přehrazuje tok řeky Malše. V roce 2006 policie přehradu prohledávala během vyšetřování případu, kdy hledali ženu. Pod železobetonovým mostem, který spojuje Velešín a Svatý Jan nad Malší, však našli něco jiného. 24. července 2006 zde objevili tělo mrtvého sedmatřicetiletého muže. Na rukou měl policejní pouta a k nim přivázanou třicetikilovou traverzu jako závaží. Už před smrtí utrpěl mnohočetná zranění.

Po třech měsících vyšetřování se podařilo mrtvého identifikovat. Policisté zjistili, že jde o sedmatřicetiletého Romana Horáčka ze severu Čech. Pitva prokázala, že zemřel násilnou smrtí.

Horáček byl již několikrát soudně trestaný. Ve dvanácti letech pobodal sousedku loveckou dýkou. „Tam bylo ale trestní stíhání vzhledem k věku zastaveno,“ popsal před lety pro Seznam Zprávy Jiří Růžička z Krajské správy Policie České Budějovice.

24. července 2006 bylo v nádrži Římov nalezené mrtvé tělo. (4. července 2022)

V roce 1992 se muž objevil u soudu jako podezřelý v případu dvojnásobné vraždy v Litoměřicích. „Obětmi byly dvě ženy, které byly uškrcené a uložené do vany. Jedno tělo leželo v prvním patře domu a druhé v přízemí. Zjistilo se, že bývalým manželem starší zavražděné je Roman Horáček. Druhou zavražděnou byla její sestra,“ popsal pro portál v roce 2018 Martin Charvát z ústecké policie.

Později vyšetřovatelé zjistili, že Horáček má na svědomí další vraždu z roku 1990. Tehdy měl zabít lékařku v litoměřické nemocnici, kde pracoval jako sanitář. Soud ho však podmínečně propustil ještě před tím, než ho policie obvinila.

Horáček se poté skrýval před spravedlností u Českých Budějovic. Právě jeho komplic, který mu zajistil podnájem, patřil mezi podezřelé. Vraždu Horáčka mu ale policie nedokázala.