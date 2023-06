Taxikáře našli v autě s kapesníčkem od krve, vrah uniká už 17 let

Již před 17 lety se poblíž metra stanice B v Praze našlo na parkovišti vozidlo se zavražděným taxikářem. Zavražděný dvaapadesátiletý Jan P. seděl podle deníku Blesk zhroucený na předních sedadlech své Octavie. Jednu nohu měl podle deníku na zemi, druhou pak opřenou o volant. V ruce držel zakrvácený kapesníček.

„V nočních sobotních hodinách dne 15. dubna 2006 byl na Praze 9, poblíž konečné stanice metra Černý Most, v motorovém vozidle Škoda Octavia s označením taxi, nalezen řidič bez známek života, který byl zastřelen pistolí ráže 7,65 mm,“ uvádí policie ke zveřejněnému případu.

Taxikařením se živil teprve rok

Podle kriminalistů posledního zákazníka a tedy pravděpodobného pachatele nabíral daný den zhruba ve 22:19 hodin na Václavském náměstí poblíž Opletalovy ulice.

Podle deníku Blesk se tehdy starší muž taxikařením živil teprve rok. Přesto byl na útočníka podle deníku připravený, pod volantem měl pepřový sprej a vysílačku. „Končit měl kolem půlnoci. Netušili jsme, že se mu mohlo něco stát, když se už neohlásil. Přestože by taxikář měl poslat kód, že je prázdný, vždy když pasažéra vyloží, i když končí službu, on to bohužel nedělal,“ řekl Blesku před 17 lety šéf taxislužby Jiří Kvasnička.

Policejní pomníčky. | foto: Policie ČR

Promlčecí lhůta u vraždy je podle českých zákonů 20 let od spáchání činu. K zavraždění taxikáře došlo před 17 lety.

Poškozený přežil

Policisté připomněli také starý pokus o vraždu. „Mendlovo náměstí v Brně, sobota 15. dubna 2012. V čase 03:30 hodin čekali poškozený a jeho kamarád u zastávky městské hromadné dopravy číslo 84 na rozjezd,“ píší o případu.

Kolem poškozeného a jeho kamaráda podle policie prošla mladá žena, a to ve věku asi 20 až 25 let, která nesla bílou papírovou krabici. „K ženě přišel muž, pravděpodobně její společník, kterého žena oslovila ‚Míšo‘. S tímto mužem se poškozený dostal do slovní rozepře a došlo k vzájemnému fyzickému napadení na vozovce. Během toho zmíněný neznámý muž několikrát pobodal poškozeného a následně se ženou odešel směrem k ulicím Úvoz a Pekařská,“ popisují incident kriminalisté.

Poškozený přežil jen díky rychlému poskytnutí lékařské péče. „Popis podezřelého: muž ve věku 20 až 25 let, štíhlé postavy, výšky 175 centimetrů, krátké tmavé vlasy,“ dodávají poznatek policisté.

Kalendář Policejních pomníčků má připomenout vybrané případy, dobu, místa a osoby. „Věříme, že tímto pomůžeme rozvířit pomyslný prach zakrývající dosud nepoznané a nevyřčené, co musí z nitra ven,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

Mluvčí současně poukázal na to, že v souvislosti s opětovným zveřejněním nevyřešených případů v loňském kalendáři policie od veřejnosti obdržela desítky podnětů a informací.

„Mnohé jsme již měli. Ale konkrétně ve třech případech vedly informace od veřejnosti k novému ‚otevření‘ zveřejněných kauz. Bohužel není možné uvést u kterých, protože bychom ohrozili vyšetřování samotné,“ dodal mluvčí.