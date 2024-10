Naposledy ji viděli živou u Hannoveru. Vraha stopařky policisté hledají už 25 let

Téměř 25 let kriminalisté pátrají po vrahovi Stanislavy K. Naposledy byla spatřena 28. října 1999 v brzkých ranních hodinách u Hannoveru. Policie případ zařadila do kalendáře s nevyřešenými zločiny. I po letech se snaží získat informace, které by vedly k dopadení vraha. Současně také pátrá po pachateli, který vraždil před dvěma lety na Zlínsku.