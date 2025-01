Policejní odborář Červenka je pro změnu výsluh, sejde se se Stanjurou

Policisté nyní mají po 15 letech služby nárok na výsluhu ve výši 20 procent měsíčního příjmu. Procento se zvyšuje za další odsloužené roky, přičemž celkově může výsluha činit maximálně polovinu měsíčního služebního příjmu. „Patnáct let je málo, my chceme, aby tady ten příslušník byl delší dobu. Minimálně by měl mít odslouženo 20 let,“ míní Červenka. Současný systém je podle něj nelogicky nastavený.

Stanjura už dříve uvedl, že systém výsluh příslušníků bezpečnostních sborů by se měl do budoucna změnit, v současném volebním období se tak ovšem podle něj určitě nestane.“Já myslím, že na systém výsluh určitě dojde. S panem ministrem vlastně docela souhlasím,“ řekl odborář ke své schůzce s ministrem, která by se měla podle České televize uskutečnit příští týden.

Ožehavé téma

„Je to ožehavé téma. Stoprocentně bychom se nemohli bavit o tom, že bychom výsluhy změnili policistům, kteří už mají odslouženo, protože pravidla hry se v průběhu nemění,“ podotkl Červenka.

Na potřebě změnit systém výsluh se shodl s dalším účastníkem diskuse, bývalým policejním prezidentem, senátorem Martinem Červíčkem (ODS), který by hranici zvýšil na 25 odsloužených let. Podle něj je potřeba, aby nastupující policisté měli motivaci vydržet u sboru co nejdéle.

Červenka a Červíček také shodně míní, že stát by měl obdobně jako u armády jasně deklarovat, kolik objemu z HDP chce vynaložit na vnitřní bezpečnost. Podle Červenky by to mělo být jedno procento.

Zmínil, že platové nůžky mezi armádou a dalšími bezpečnostními sbory se nadále rozevírají poté, co se vojákům zvýšil náborový příspěvek a benefity. Zatímco personální situaci u policie označil za velmi vážnou, u Vězeňské služby je podle něj kritická. Odborář se domnívá, že situaci by pomohl zlepšit platový automat, tedy navázání policejního platu na průměrný plat. Podle Červíčka to ale není řešení.

Policii nyní chybí k naplnění tabulkového stavu 5843 lidí. Červenka upozornil, že reálně je toto číslo vyšší, protože jsou v něm započítaní i policisté na rodičovské dovolené nebo v odborné přípravě. Odborář se k tématu vnitřní bezpečnosti podle vlastních slov setká také s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) i s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.