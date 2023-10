Vaše babička vraždila. Badatel popisuje, jak vyšetřoval smrt Otýlie Vranské

Jak dlouho trvalo bádání na případu Otýlie Vranské?

My jsme na tom pracovali 10 let. Nebyla to ovšem každodenní práce, protože každý z nás má své další zaměstnání. Ale jakmile byla příležitost, tak jsme na tom pracovali. Alfou a omegou byl spisový materiál, který byl uložený tady v muzeu. Hledali jsme přihlašovací lístky, místa, kde se lidé ze spisu objevovali, ztotožňovali jsme restaurace, které již neexistují.

Procházeli jsme stovky dobových novinových článků. Stejně tak jsme museli projít novější věci, ale procházeli jsme odbornou literaturu o soudním lékařství, kriminalistické sborníky a podobné věci. V dnešní době digitalizace už je to daleko jednodušší. Ale i tak je potřeba si udělat kopie, abychom si měli kam psát poznámky, takže to byly tisíce stránek textů.