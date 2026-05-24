Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nová debata Václava Moravce: potíže na startu, pak Macinka hájil sebe i Klempíře

Autor:
  12:46
Odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) podle ministra zahraničí Petra Macinky nepřichází v úvahu. „Nemám nad ním žádné pochybnosti,“ řekl v novém diskuzním online pořadu Poledne s Moravcem. Motoristé se nechtějí svazovat korektností, podotkl Macinka s odkazem na kontroverzní výroky jejích zástupců.
Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. (13. května...

Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. (13. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec představil nový mediální...
Tisková konference k jednání ministrů zahraničí České republiky a Izraele o...
Václav Moravec (2024)
Moderátor Václav Moravec (uprostřed). (8. března 2026)
12 fotografií

Bývalý moderátor České televize (ČT) Václav Moravec ve čtvrtek zveřejnil svůj nový mediální projekt Moravec.cz. Nabízí na něm několik pořadů včetně tradiční nedělní debaty, tento formát přes dvacet let moderoval na ČT. V prvním díle pořadu Poledne s Moravcem (PM) v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě přivítal právě Macinku. Ve 12:00 tradičně každou neděli nadále vysílá debatu také Česká televize.

Start pořadu na nové platformě však provázely potíže. Místo avizovaného poledne, tak vysílání začalo zhruba o deset minut později.

Start nového pořadu Poledne s Moravcem provázely technické potíže. (24. května 2026)

„Blahopřeji, že jste se odhodlal pustit se do nových vod,“ řekl na úvod moderátorovi Macinka. Ocenil také zkratku pořadu PM, která je zároveň i monogramem ministra. „To vlastně znamená, že tu s vámi budu pořád,“ dodal.

Moravec spustil nový projekt. Ve stejný čas jako ČT nasadí debaty, řekl i prvního hosta

„Nepřijdu si vícecenný. Hodnotu určuje trh. Někdo je vícecenný, někdo méněcenný a někdo je i bezcenný,“ podotkl šéf Motoristů s odkazem na jeho nedávný výrok, kdy označil své kritiky za méněcenné.

Opozice podle něj dělá vždy opak toho, co prosazuje vláda. „Mám strach, že kdybychom začali útočit na ruského prezidenta Vladimíra Putina, tak oni se ho začnou zastávat,“ poznamenal Macinka.

„Babiš s námi nervy neztrácí“

„Vynadáno od koaličních partnerů jsem ještě nedostal,“ poznamenal s tím, že nemá pocit, že by s Motoristy premiér Andrej Babiš (ANO) ve vládě „ztrácel nervy“.

Lidé si podle něj přejí, aby jeho stranický kolega Oto Klempíř provedl změnu ve financování veřejnoprávních médií. Odvolání Klempíře z postu ministra kultury tak nepřichází v úvahu. „Doufám, že bude ministrem kultury do konce volebního období. Nemám nad něm žádné pochybnosti. Pracuje dobře,“ dodal.

Podle Macinky se jeho strana nechce svazovat korektností. „To pak hraničí se zbabělostí. Nás nebaví ta unylost, chceme být otevření. Mé provokace jsou nevinné,“ podotkl vicepremiér.

Za daleko větší provokaci však pokládá konání sudetoněmeckého sjezdu v rámci festivalu Meeting Brno. „ Na podzim jsou i v Brně volby do zastupitelstva, Motoristé tam postaví samostatnou kandidátku. Pokud vyhrajeme spolku Meeting Brno už nepůjde ani koruna,“ podotkl. Jeho kritika sjezdu ale podle něj vztahy s německou diplomacií neovlivní.

Václav Moravec udělal další krok k vlastnímu pořadu, založil firmu na podcasty

Moravec sice založil novou platformu Moravec.cz, stále mu však platí půlroční konkurenční doložka s ČT. Instituce na ní trvá, Moravec ji však považuje za neplatnou.

Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Už tehdy však naznačil, že by se nejraději vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že mohou vhodně doplňovat veřejnou službu a někdy ji dělat i lépe,“ uvedl.

Moravec v březnu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.

Tehdy také řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.

8. března 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Nová debata Václava Moravce: Potíže na startu, pak Macinka hájil sebe i Klempíře

Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. (13. května...

Odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) podle ministra zahraničí Petra Macinky nepřichází v úvahu. „Nemám nad ním žádné pochybnosti,“ řekl v novém diskuzním online pořadu Poledne s...

24. května 2026  12:46

Výjimečný moment, řekl na sudetském sjezdu bavorský premiér. Ocenili Uhdeho

Bernd Posselt na 76. sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně předává...

Zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně odmítl, že by Němci požadovali jakékoli navrácení majetků, chtějí budovat společnou budoucnost. V Brně na výstavišti v jednom z největších...

24. května 2026  9:59,  aktualizováno  12:36

Prodal jsem dceru, abych ji zachránil. Afghánci se uchylují k zoufalým činům

V afghánské oblasti Ghór rodiče prodávají své děti kvůli nedostatečným financím...

Trýznivý hlad a nouze o práci. Taková je realita života v Afghánistánu, zejména pak v jeho nejchudších provinciích. Nedostatek peněz a neschopnost uživit rodinu nutí některé tamní obyvatele k tomu...

24. května 2026  12:33

Sudetský sjezd: Kritici jdou na pochod a demonstraci. Dorazit má i Zeman a Rajchl

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

Sudetoněmecký sjezd vrcholí a s ním i protesty. V neděli ve 13 hodin se kritici Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) chystají na pochod centrem Brna, který zakončí na demonstraci na...

24. května 2026

Na Baťově kanálu zasahovali hasiči. Převrátila se tam loď i s posádkou

Na Baťově kanále se převrátila loď s dvoučlennou posádkou. (23. května 2026)

Jihomoravští hasiči v sobotu ráno zasahovali u převrácené lodi. Nehoda se stala na Baťově kanálu, kde ve vodě skončila dvoučlenná posádka poté, co se plavidlo pokoušela přivázat. Celý incident se...

24. května 2026  10:54

Írán popravil muže obviněného za špionáže v době války, represe zesílily

Ilustrační foto

Íránské úřady v neděli popravily Modžtabu Kijána, odsouzeného za předávání informací o íránském obranném průmyslu Spojeným státům a Izraeli. Muž tak podle úřadů činil v době izraelsko-americké války...

24. května 2026  10:51

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Potenciální dohoda mezi Íránem a Spojenými státy počítá s tím, že se počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem do 30 dnů vrátí na úroveň před vypuknutím konfliktu. Informovala o tom íránská...

24. května 2026  10:39

Vyšetření, z kterého mají muži hrůzu. Reportér zkusil VIP prohlídku

Budova kliniky AGEL PLUS

Představte si, že jste jen ve spodním prádle, z hrudi vám vedou dráty k EKG, z jedné ruky trčí hadička na měření kyslíku, druhou vám v pravidelných intervalech nemilosrdně drtí tlakoměr a vy u toho...

24. května 2026  10:26

Primitivní vandalství vyvolané politiky, odsoudil Pavel hákové kříže na památníku

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Prezident Petr Pavel odsoudil poničení památníku pochodu smrti v Pohořelicích, který v sobotu neznámý pachatel pomaloval hákovými kříži. Vandalství označil za projev nenávisti vyrůstající z atmosféry...

24. května 2026  10:22

Rusko zaútočilo na Ukrajinu mocnou hypersonickou střelou Orešnik. Kyjev hoří

Sledujeme online
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Nejméně čtyři mrtvé si vyžádal ruský útok na Kyjev a 83 zranil. Dva lidé zahynuli přímo v metropoli, další dva v okolí ukrajinské metropole. Kyjev se v noci na neděli stal terčem rozsáhlého vzdušného...

24. května 2026  7:39,  aktualizováno  9:58

Na demonstraci v Bělehradu se sešly desítky tisíc lidí. Střetly se s policií

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru Bělehradu na demonstraci za...

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru Bělehradu na demonstraci za vypsání předčasných voleb, kterou svolali studenti stojící v čele protivládního a protikorupčního hnutí v Srbsku. Shromáždění...

24. května 2026  9:57

České děti na výletě v Itálii postihly zdravotní potíže, 15 z nich skončilo v nemocnici

Nemocnice v sicilském Palermu (8. ledna 2022)

Pětadvacet českých studentů během školního výletu do Říma postihly náhlé zdravotní potíže. Kvůli nevolnosti, zvracení a vysokým horečkám skončili v nemocnicích. Italští vyšetřovatelé nyní zjišťují,...

24. května 2026  9:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.