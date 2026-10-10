Slabá, ale přece. Nad Českem se objevila polární záře, pozorovali ji z Plzně i Prahy

„Kdo máte jasnou oblohu, nad severním obzorem můžete zkusit pozorovat polární záři,“ oznámil ČHMÚ v příspěvku, který zveřejnil krátce po půl deváté hodině večer.
Polární záře byla pozorovatelná i na světlejší obloze dříve za světla. Několik minut před osmou ji zachytili v Plzni, fotografii ČHMÚ přesdílel.
Lidé v komentářích pod příspěvkem sdíleli své vlastní úlovky. Jev spatřili například v Brandýse na Kladensku nebo v Mostě v Ústeckém kraji. Záři zachytili ale také ve Středočeském kraji, například u Mělníka nebo u Prahy. Silnější byla záře například u Rokycan či v Krušných horách.
Naposledy byla polární záře v Česku vidět na začátku tohoto roku v lednu. Pozorovatelná byla především na místech s dobrou viditelností. Fotografie lidé sdíleli z Krkonoš, Liberecka, Plzeňska, ale i z Polska. Solární maximum se postaralo o neobvykle pestrou a výraznou podívanou.