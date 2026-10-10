Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Slabá, ale přece. Nad Českem se objevila polární záře, pozorovali ji z Plzně i Prahy

Autor:
  23:29
Polární záře nad Brandýsem na Kladensku. (10. října 2026)

Polární záře nad Brandýsem na Kladensku. (10. října 2026) | foto: Jan Drahokoupil, ČHMÚ

Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna...
Polární záře nad Plzní. (10. října 2026)
Polární záře na Výsluní v Krušných horách. (10. října 2026)
Polární záře, Kosmonosy. (10. října 2026)
50 fotografií
Nad severním obzorem mohou lidé v noci ze soboty na neděli pozorovat polární záři. Viditelná je však hlavně na jasné obloze. Ohlásil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jev již zachytily fotografie z více různých částí České republiky.

„Kdo máte jasnou oblohu, nad severním obzorem můžete zkusit pozorovat polární záři,“ oznámil ČHMÚ v příspěvku, který zveřejnil krátce po půl deváté hodině večer.

Polární záře byla pozorovatelná i na světlejší obloze dříve za světla. Několik minut před osmou ji zachytili v Plzni, fotografii ČHMÚ přesdílel.

Lidé v komentářích pod příspěvkem sdíleli své vlastní úlovky. Jev spatřili například v Brandýse na Kladensku nebo v Mostě v Ústeckém kraji. Záři zachytili ale také ve Středočeském kraji, například u Mělníka nebo u Prahy. Silnější byla záře například u Rokycan či v Krušných horách.

Naposledy byla polární záře v Česku vidět na začátku tohoto roku v lednu. Pozorovatelná byla především na místech s dobrou viditelností. Fotografie lidé sdíleli z Krkonoš, Liberecka, Plzeňska, ale i z Polska. Solární maximum se postaralo o neobvykle pestrou a výraznou podívanou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb v Plzni: ANO vede s velkým náskokem, o polovinu méně má STAN

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...

Podle výsledků komunálních voleb v Plzni, kde je sečteno 99 procent volebních okrsků, je vítězem s velkým náskokem ANO s 31,61 procenty, druhý je STAN (17,95 procent) a třetí ODS (15,48 procent).

10. října 2026  19:15,  aktualizováno  23:51

Výsledky voleb: Starostové míří k vítězství v Praze, SPD propadlo v krajských městech

Sledujeme online
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené téměř všechny hlasy. V Praze míří k vítězství STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje...

10. října 2026  19:33,  aktualizováno  23:50

Výsledky voleb na Chebsku: O senátorské křeslo se utkají Plevný a Tsoukernik

Dosavadní senátor Miroslav Plevný se podle dosavadních výsledků ve druhém kole...

Dosavadní senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Plevný (bezpartijní za STAN) a jeho vyzývatelka Sandra Tsoukernik (bezpartijní za ANO) se příští týden utkají o křeslo v Senátu. Plevný získal 40,08...

10. října 2026  17:59,  aktualizováno  23:48

Výsledky voleb v Karlových Varech: Vítězné ANO oslabilo, opoziční VARY+ je druhé

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová ve volebním štábu hnutí ANO.

Se ziskem deseti mandátů zvítězilo v komunálních volbách v Karlových Varech hnutí ANO. Druhý skončil s devíti opoziční projekt VARY+ a třetí Karlovaráci se šesti křesly. Primátorka Andrea Pfeffer...

10. října 2026  18:25,  aktualizováno  23:44

Komunální volby 2026 v Nymburce vyhrál Nymburk s klidem. Kdo bude vládnout městu?

Dosavadní koalici, která vedla Nymburk, chybí po komunálních volbách 9. a 10. října 2026 k většině čtyři hlasy.

V komunálních volbách v Nymburce zvítězilo uskupení Nymburk s klidem se ziskem 24,91 procenta hlasů. Na druhém místě s 18,52 procenta skončili Starostové s nymburskými demokraty. Pětiprocentní...

10. října 2026  23:43

Výsledky voleb do Senátu: První kolo v kraji vyhráli Brzyszkowská, Pešatová a Šimetka

ilustrační snímek

Dvojí obhajoba, v jednom případě zcela nová dvojice. Na Karvinsku, Frýdecko-Místecku i Ostravsku je sečteno. Ve všech třech obvodech Moravskoslezského kraje se uskuteční druhé kolo senátních voleb.

10. října 2026  20:36,  aktualizováno  23:42

Výsledky voleb do Senátu: V Olomouckém kraji postupuje obhájce, muži z ANO i opozičník

Ve druhém kole senátních voleb se v obvodu Litovel utká (v horní řadě zleva)...

Jasná záležitost v jednom obvodu a naopak drama až do konce ve druhém. Tak vypadalo první kolo senátních voleb v obvodech Litovel a Přerov. Postupujícími jsou obhajující senátor Marek Ošťádal (24/7),...

10. října 2026  17:41,  aktualizováno  23:39

Padevět se ve volbách do Senátu v Praze drží nad polovinou, dobře si vedou i Smoljak a Láska

Aktualizujeme
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít...

Voliči v Praze o víkendu vybírali také ve třech senátních obvodech. Nakročeno do horní komory Parlamentu ČR má po sečtení 60 procent okrsků v obvodu Praha 1 Jiří Padevět (STAN), který se těsně drží...

10. října 2026  22:48,  aktualizováno  23:38

Komunální volby 2026 v Rakovníku vyhráli nezávislí. Kdo bude vládnout městu

Výsledky voleb 2026 v Rakovníku

V komunálních volbách v Rakovníku se ziskem téměř 27 procent hlasů zvítězili nezávislí s podporou hnutí STAN a SEN 21. Na druhé místo voliči s více než 19 procenty hlasů vynesli hnutí ANO. Volební...

10. října 2026  23:34

Slabá, ale přece. Nad Českem se objevila polární záře, pozorovali ji z Plzně i Prahy

Polární záře nad Brandýsem na Kladensku. (10. října 2026)

Nad severním obzorem mohou lidé v noci ze soboty na neděli pozorovat polární záři. Viditelná je však hlavně na jasné obloze. Ohlásil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jev již zachytily...

10. října 2026  23:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výsledky voleb do Senátu: Sčítání finišuje, pět nových senátorů i nejtěsnější vítězství

Sledujeme online
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení více než devadesáti procent hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš...

10. října 2026  19:32,  aktualizováno  23:28

Výsledky voleb ve Zlíně: Vyhrálo hnutí ANO, zisk druhých Starostů překvapil primátora

Volební štíb hnutí ANO, zlínský primátor Jiří Korec uprostřed. (10. říjen 2026)

V komunálních volbách ve Zlíně zvítězilo hnutí ANO s 22 procenty hlasů před Starosty a nezávislými, kteří měli 20 procent. Třetí je hnutí Zlín 21 se 17 procenty.

10. října 2026  20:11,  aktualizováno  23:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.