Noční Česko rozjasnila výrazná polární záře, lidé sdíleli magické fotografie

Autor: ,
  23:03
Nad pondělním nočním Českem se objevila polární záře, ohlásil Český hydrometeorologický ústav. Pozorovatelná byla především na místech s dobrou viditelností. Fotografie lidé sdíleli z Krkonoš, Liberecka, Plzeňska, ale i z Polska. Polární záře vzniká díky srážkám částic ze slunce s atmosférou Země.
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna...

Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Nad Českem se objevila polární zře, vidět je například v Liberci. (19. ledna...
Nad Českem se objevila polární zře, vidět je například v Liberci. (19. ledna...
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Žacléři. (19. ledna...
Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například ve Špindlerově Mlýně....
11 fotografií

„Polární záře právě teď. Kdo máte jasnou oblohu, zkuste na temné obloze pohled k severu. Můžete použít i mobilní telefon,“ napsal ČHMÚ na Facebooku. Ústav přiložil také fotografii zelené polární záře, kterou je možné vidět v krkonošské Peci pod Sněžkou.

Neobvyklé pohledy si mohli lidé užít nejen na mnoha místech České republiky, ale i v Polsku a dalších zemích střední Evropy. Fotografie lidé na sociální sítě přidávali například z horizontů Krkonoš, Liberce, ale i středních Čech nebo Plzně.

Čeká nás rok polárních září, vidět bude i v Česku. Zjistěte, kde a jak ji pozorovat

Za neobvykle bohatou nebeskou podívanou posledních měsíců může solární maximum. Slunce se právě nachází na vrcholu svého přirozeného jedenáctiletého cyklu, během kterého dochází k tzv. přepólování – tedy změně polarity jeho magnetického pole.

Tato fáze zvýšené aktivity začala loni a letos dosahuje svého limitu, což s sebou přináší výrazně častější a silnější polární záře i v našich zeměpisných šířkách.

Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR vysvětlil, proč je záře někdy zelená a někdy červená. „Každá vrstva polární záře má svoji barvu. Zelená je blíže zemskému povrchu, červená výše. Protože kvůli zakřivení Země nevidíme až k pólu, kde polární záře vzniká, pozorujeme v Česku především vyšší vrstvy atmosféry, kde vznikají červené polární záře.“

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

První rok Trumpa plný zvratů. Kam Spojené státy míří? To sami Američané nevědí

Premium
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Od naší spolupracovnice v USA Na začátku každé debaty o Trumpovi a jeho prvním roce v Bílém domě slyším hluboký povzdech. A to nejen u lidí, kteří ho považují za národní katastrofu. Vzdychají už i jeho příznivci. Jsou tady ale...

20. ledna 2026

Nejen protesty zemědělců. Rozpočtu EU hrozí kvůli Ukrajině dluhová zeď

Premium
Zemědělci v protestují proti obchodní dohodě Mercosur EU s Jižní Amerikou,...

Evropská komise sklidila za návrh víceletého rozpočtu Evropské unie loni v červenci velkou kritiku. Nespokojenost zemědělců se od té doby ještě zvýšila, poslední kapkou byla dohoda Mercosur. Dalším...

20. ledna 2026

Populárnější než Shakira? Rajchl využívá na Facebooku falešné účty, tvrdí analýza

Premium
Svolavatel demonstrace „Česko proti bídě“ Jindřich Rajchl (16. dubna 2023)

Tisíce lajků za několik hodin. Díky uměle vygenerovaným účtům si lze zvýšit dosah na sociálních sítích. Z řad českých politiků má tuto službu využívat například Jindřich Rajchl, vyplývá z analýzy...

20. ledna 2026

Minimální chybovost a jeden nesplněný slib. Dopravci hodnotí nový zabezpečovač

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Celková chybovost pod jedno procento a viditelně nižší počet případů, kdy nový vlakový zabezpečovač jízdu vlaku narychlo zastaví bez skutečného hrozícího nebezpečí. Po roce provozu si železniční...

20. ledna 2026

Noční Česko rozjasnila výrazná polární záře, lidé sdíleli magické fotografie

Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna...

Nad pondělním nočním Českem se objevila polární záře, ohlásil Český hydrometeorologický ústav. Pozorovatelná byla především na místech s dobrou viditelností. Fotografie lidé sdíleli z Krkonoš,...

19. ledna 2026  23:03

Prezident Pavel jednal ve Vatikánu s papežem. Řešili válku na Ukrajině i Grónsko

Prezident Petr Pavel při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna 2026)

Papež Lev XIV. přijal dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla. S hlavou katolické církve prezident hovořil zejména o nynější geopolitické situaci. Shodli se, že zdaleka nebyly využity...

19. ledna 2026  8:53,  aktualizováno  22:34

Policisté hlídali místo střelby v Chřibské, na jejich auto spadl vánoční strom

Policistům, kteří hlídali místo střelby v Chřibské, spadl na auto strom. (19....

Obec Chřibská na Děčínsku, kde ráno útočník zastřelil jednoho muže a zranil dalších šest lidí, zažila večer ještě jedno drama. Při něm naštěstí nikdo zraněn nebyl. Na policejní auto spadl vánoční...

19. ledna 2026  21:43

Požár zničil nákupní centrum v Pákistánu. Jsou nejméně dvě desítky mrtvých

Při požáru nákupního centra v Karáčí na jihu Pákistánu zahynulo nejméně 21...

Při požáru velkého nákupního centra v Karáčí na jihu Pákistánu zahynulo nejméně 21 lidí a více než 60 úřady pohřešují. Desítky lidí jsou zraněny. Záchranáři po pohřešovaných začali pátrat v ruinách...

19. ledna 2026  21:35

Bulharský prezident Radev podá demisi. Spekuluje se, že založí vlastní stranu

Bulharský prezident Rumen Radev (20. května 2025)

Bulharský prezident Rumen Radev v pondělí oznámil, že v úterý podá demisi. Hlava státu svým krokem vyvolal spekulace, že založí vlastní stranu, která by se ucházela o přízeň voličů v předčasných...

19. ledna 2026  18:35,  aktualizováno 

Kurdové v bojích se syrskou armádou ztratili kontrolu nad věznicemi s členy IS

Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...

Kurdy vedená koalice Syrských demokratických sil (SDF) ztratila kontrolu nad syrskou věznicí Šaddádí, kde drží tisíce členů Islámského státu. Z útoku na věznici v provincii Hasaka ozbrojená koalice...

19. ledna 2026  17:13,  aktualizováno  20:57

Prodej bytu 2+1 ve Lhotě za Červeným Kostelcem
Prodej bytu 2+1 ve Lhotě za Červeným Kostelcem

17. listopadu, Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, okres Náchod
2 650 000 Kč

Více z nabídky 103 005 nemovitostí

Trump může Grónsku nabídnout „model Portoriko“. Ve hře je i dlouhý pronájem

Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...

Americký prezident Donald Trump může mít pro znepřátelenou Evropu připravené varianty, jak čím dál vyhrocenější spor o Grónsko zdánlivě uspokojivě vyřešit. A zřejmě je evropským partnerům přednese na...

19. ledna 2026  20:47

Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit.

Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti...

19. ledna 2026  20:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.