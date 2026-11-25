Polární vír, který nad Arktidou pomáhá udržovat studený vzduch v polárních oblastech, letos zeslábl rekordně brzy, už v první polovině listopadu. Silné západní proudění se ve výšce přibližně 30 kilometrů nad severním pólem zastavilo už v úterý 10. a středu 11. listopadu. A pak se obrátilo na východ.
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Přijde zvrat, varují meteorologové. Většina příštího týdne bude silně podnormální
V posledních dnech se ale polární vír začíná postupně obnovovat. Západní proudění ve stratosféře znovu nabývá na síle, stále však nedosahuje dlouhodobého průměru. Podle dat NASA mělo 21. listopadu rychlost kolem 21 metrů za sekundu, zatímco obvyklá hodnota pro toto období je přibližně 29 metrů za sekundu. Modely předpokládají, že vír bude dále zesilovat, na začátku prosince by se mohl vrátit k obvyklé intenzitě.
Kdy a jak polární vír ovlivní počasí v Evropě?
Co je polar vortex – polární vír
Běžně kolem severního pólu ve stratosféře vane silný vítr od západu k východu, který pomáhá držet polární vír pohromadě. Při jeho slábnutí proudění zpomaluje, může se téměř zastavit a při výrazném stratosférickém oteplení dokonce obrátit směr. Polární vír se přitom může výrazně deformovat, posunout mimo pól nebo rozdělit na dvě části.
Přestože se vír zotavuje, následky jeho narušení stále přetrvávají v nižších vrstvách stratosféry. Ty se mohou postupně šířit směrem k zemskému povrchu a ovlivnit rozložení tlakových útvarů. Britská meteorologická služba Met Office upozorňuje, že změny ve stratosféře se mohou na počasí projevit se zpožděním dvou až šesti týdnů.
Podle nejnovějších výpočtů evropských a amerických meteorologických modelů by výraznější přenos změn mohl nastat mezi 30. listopadem a 2. prosincem.
Pokud se tyto předpovědi potvrdí, nad Grónskem a Skandinávií by mohly zesílit rozsáhlé tlakové výše, které naruší obvyklé západní proudění od Atlantiku. Do střední Evropy by pak častěji pronikal chladnější vzduch od severu a severovýchodu. Zda to přinese i výraznější mrazy nebo sněžení v Česku, však zatím není jisté. Rozhodující bude poloha tlakových útvarů.
Evropu už zasáhl arktický vzduch. Souvisí to s vírem?
Evropa přitom zažívá výrazné ochlazení už nyní. Podle britského deníku The Guardian přivádí arktický vzduch na kontinent kombinace tlakové výše nad Skandinávií spolu s tlakovou níží nad východní Evropou. Mrazy tento týden zasahují Pobaltí, Polsko, Německo i Ukrajinu. Sněžení se očekává také v Rakousku, jižním Německu a Česku.
Česko čeká vydatné sněžení i v nížinách
Zimní počasí tento týden naplno zasáhne také Českou republiku. Nejvýraznější sněžení meteorologové očekávají ve čtvrtek 26. listopadu, kdy má počasí ovlivnit tlaková níže postupující od jihu. Sníh může napadnout i v nížinách, přičemž zejména na jihovýchodě země by podle aktuální předpovědi mohlo přibýt až 15 centimetrů. Denní teploty se mají pohybovat mezi minus dvěma a plus jedním stupněm Celsia.
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Výstraha na intenzivní sněžení. Mapa ukazuje, kde napadne až 15 centimetrů
ČHMÚ už v neděli vydal pro celé Česko předběžné varování před sněžením na období od čtvrteční půlnoci do pátečního rána. Meteorologové upozorňují především na možné komplikace v dopravě, zejména v jihovýchodní polovině země. Přesné množství a rozložení sněhových srážek však zůstává nejisté.
Současné ochlazení však nelze automaticky přisuzovat listopadovému narušení polárního víru. Meteorologové jej vysvětlují především aktuálním rozložením tlakových útvarů. Případné výraznější dopady změn ve stratosféře se mohou projevit až během následujících týdnů.