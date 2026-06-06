Pro příklad: moravskoslezští policisté – kteří jsou absolutními rekordmany – vybrali v roce 2021 na pokutách přes osm milionů, loni už to bylo téměř pětatřicet. V Praze se zase z šesti milionů korun výše pokut zvedla na pětadvacet milionů korun. A tak bychom mohli pokračovat v každém kraji. Důvod? Zejména zpřísnění výše pokut od ledna předloňského roku, roste ale i počet uložených pokut a počet řidičů, kteří překračují rychlost zejména v obci.
Často policisté řidiče svou přítomností překvapí, i když dopředu zveřejní, že budou po celé republice měřit. Při akci nazvané Speed Marathon z dubna letošního roku třeba v Brně v ulici Jedovnická naměřili policisté na padesátce rychlost 125 kilometrů v hodině.