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PŘEHLEDNĚ: Pětkrát víc než před pěti lety. Policie vybrala za rychlost 286 milionů

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ilustrační snímek | foto: Vebr RadekMAFRA

Václav Janouš
Policie vybere na pokutách za rychlou jízdu pětinásobně více peněz než před pěti lety. Ukazují to unikátní data počtu všech pokut za překročení nejvyšší povolené rychlosti – v obci i mimo ni – za posledních pět v celé republice, které policisté rozdali. A celková výše pokut, které řidiči na místě zaplatili.

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Pro příklad: moravskoslezští policisté – kteří jsou absolutními rekordmany – vybrali v roce 2021 na pokutách přes osm milionů, loni už to bylo téměř pětatřicet. V Praze se zase z šesti milionů korun výše pokut zvedla na pětadvacet milionů korun. A tak bychom mohli pokračovat v každém kraji. Důvod? Zejména zpřísnění výše pokut od ledna předloňského roku, roste ale i počet uložených pokut a počet řidičů, kteří překračují rychlost zejména v obci.

Často policisté řidiče svou přítomností překvapí, i když dopředu zveřejní, že budou po celé republice měřit. Při akci nazvané Speed Marathon z dubna letošního roku třeba v Brně v ulici Jedovnická naměřili policisté na padesátce rychlost 125 kilometrů v hodině.

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PŘEHLEDNĚ: Pětkrát víc než před pěti lety. Policie vybrala za rychlost 286 milionů

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