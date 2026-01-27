Je tu další pokus sesadit Okamuru. Je hlásnou troubou Kremlu, řekl šéf TOP 09

Josef Kopecký
  11:32aktualizováno  11:53
Opozice nevzdává pokus odvolat Tomia Okamuru z pozice předsedy Sněmovny. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel navrhne na schůzi Sněmovny mimořádný bod hlasování o odvolání předsedy dolní komory parlamentu Tomia Okamury. „Dělá proruskou diplomacii, je hlásnou troubou Kremlu,“ řekl Havel o předsedovi SPD.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání mandátového a imunitního...

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání mandátového a imunitního výboru (20. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference TOP-09. Na snímku hovoří Ondřej Havel. (13. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji.
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...
Nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel
18 fotografií

„My na tom máme dohodu,“ řekl Havel k tomu, zda je TOP 09 domluvená i s dalšími opozičním stranami na společném postupu.

Okamura je v čele Sněmovny na základě koaliční dohody ANO, SPD a Motoristů sobě, takže dokud ho budou vládní poslanci držet, nemá opozice šanci jej sesadit.

Nový argument nicméně přidal opozici předseda SPD tím, jak se postavil ke snaze prezidenta Petra Pavla, aby na schůzce nejvyšších ústavních činitelů bylo přijato společné prohlášení, v němž by za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku i pro celou Evropu byla označena ruská agrese vůči Ukrajině. To navrhoval prezident Pavel.

Zrušená schůzka na Hradě? To mohl být záměr, Okamura je divoký, míní politolog

Okamura byl však proti a za největší hrozbu pro Česko a pro Evropu chtěl místo ruské agrese označit masovou nelegální migraci.

„Jsou tam body, které prosazovala koalice Petra Fialy. Jako by si u prezidenta nevšimli, že v říjnu došlo k výměně Fialovy vlády. A my jsme vláda, která má jiný program zahraniční politiky,“ kritizoval Okamura v úterý dopoledne do té doby neveřejný návrh deklarace vypracovaný na Hradě.

Schůzka se později ani neuskutečnila, když byla na žádost vlády nejprve o hodinu posunuta. Nakonec ji Pavel zrušil, když v 16 hodin nedorazil ani premiér Andrej Babiš, ani ministr zahraničí Petr Macinka. Babiš se za to prezidentovi na tiskové konferenci po jednání vlády omluvil s tím, že se protáhlo jednání vlády, na němž byli její členové bez mobilních telefonů, protože jednali v utajovaném režimu.

