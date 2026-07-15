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Školkovné, jak ho vrací vláda, myslí jen na bohatší. Dejme ho všem, navrhli lidovci

Josef Kopecký
  11:01aktualizováno  11:27
Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Marian...

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Marian Jurečka (KDÚ-ČSL). (15. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Marek...
Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Alena...
Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Zdeněk Hřib...
Ministryně financí Alena Schillerová při jednání o zákonu o elektronické...
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Při schvalování vládního návrhu za znovuzavedení elektronické evidence tržeb upozornili lidovci na to, že při návratu školkovného koalice ANO, SPD a Motoristů sobě pomůže jen bohatším rodinám. „Pokud vládní koalice přichází a říká, že chce vrátit školkovné, tak já bych k tomu chtěl říci OK, ale potom ho vraťme všem,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Nedělejme tady rodiče druhé kategorie, kteří nebudou mít nikdy nárok na školkovné,“ apeloval na vládní koalici bývalý ministr práce a sociálních věcí Jurečka.

Obhajoval návrh lidovců, který by rozšířil školkovné z daňové slevy i na daňový bonus. Na školkovné by dosáhly i nízkopříjmové rodiny.

„Nějakou část rodičů, která není vůbec malá, hodíme přes palubu? Na rodinách, které mají nízké příjmy, nám nezáleží. To přece není férová politika. Pokud říkám jako politik, že mně na rodině záleží, záleží mně na každém rodiči, který má tu energii a schopnost dát kus sebe, obětovat se, vychovávat děti, porodit je, věnovat jim svůj čas, nemalé finanční prostředky, tak já moc prosím paní ministryni, vás, zástupce vládní koalice, zvažte podporu toho návrhu, který jsme tam dali jako doplnění vašeho návrhu ke školkovnému,“ uvedl Jurečka.

Za to, aby školkovné dostaly i chudší rodiny, ve Sněmovně lobbovali i jeho další straničtí kolegové.

„Míříte spíš na ty rodiny, které to školkovné potřebují méně,“ vyčetl vládě první místopředseda lidovců Benjamin Činčila. „Pokud máme dát několik miliard korun na podporu rodin s dětmi, tak je dejme těm, které je využijí více,“ řekl Činčila.

Vládní návrh obnovuje slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) jako nevratnou slevu na dani ve výši prokazatelně zaplacených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení, nejvýše do výše minimální mzdy na dítě. Nevratná sleva snižuje daň nejvýše na nulu.

„Poplatníkovi, jehož daň je již vyčerpána základní slevou na poplatníka, proto nepomůže vůbec, nebo jen zlomkem zaplacených nákladů; plně ji využije teprve poplatník s dostatečně vysokou daní. Mezi rodiči předškolních dětí jde přitom často o pracující s nižším příjmem, rodiče na zkrácený úvazek nebo samoživitele, pro něž je náklad na péči citelný a bývá podmínkou návratu do práce. Návrh proto dává slevě za umístění dítěte povahu vratné slevy: nevyužitá část se vyplatí jako daňový bonus za umístění dítěte,“ zdůvodnili poslanci KDU-ČSL svůj pozměňovací návrrh.

Bojujete za ty, kterým jste to zrušili bez mrknutí oka, ohradil se ministryně Schillerová

Ministryně financí Schillerová ho ale nepodpořuje. Ludovcům opáčila, že daňové úpravy nemají suplovat sociální systém.

„Vlastně teď tady hrajete takovou hru, jak bojujete za ty, kterým jste to tedy zrušili bez mrknutí oka. Mohle jste to zavést za vaší vlády. Tak vy teď chcete, abychom pokračovali v prohloubení bonusu, ale to už skutečně natvrdo nahrazujeme sociální systém. Pokud tam jsou sociální problémy, tak máme sociální systém, robustní sociální systém – myslím, že jsme celou řadu věcí podpořili i společně – a ten sociální systém nastoupí a zafunguje. Takže prosím, neprohlubujme daňový systém vedle toho sociálního a nestírejme rozdíly, protože to skutečně už patří do jiné skupiny

„Ten návrh je skutečně spíše podporou vysokopříjmových domácností,“ řekla později o vládním návrhu na znovuzavedení školkovného poslankyně STAN Lucie Sedmihradská. „Vadí nám směs EET a daňových dárků,“ prohlásila. Mezi takové dárky její hnutí řadí i školkovné.

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