Pokud se potvrdí pravost výroků Filipa Turka, bude to zásadní problém, řekl Pavel

Aktualizujeme   11:43aktualizováno  12:15
V případě, že by se potvrdily informace o nenávistných příspěvcích zvoleného poslance za Motoristy Filipa Turka na sociálních sítích, byl by to zásadní problém, řekl České televizi (ČT) prezident Petr Pavel. Dnes odpoledne chce s Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou o kauze jednat předseda ANO Andrej Babiš. Prezident chce vyčkat na výsledky této schůzky.
Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Turek by se mohl stát ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů ministrem zahraničí. Schůzka předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a hlavními tvářemi Motoristů sobě se uskuteční v pondělí ve tři hodiny odpoledne.

Podle Deníku N čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil

Pravděpodobný budoucí premiér Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou a za nejlepší řešení označil to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá. Podle něj budou Motoristé nominovat do vlády poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici.

Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

Macinka také oznámil, že Motoristé podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, Motoristé čtyři. SPD navíc získá funkci předsedy Sněmovny. Tento týden mají začít debaty o vládním programu.

Pochybnosti mají i Piráti. Ti požádali Pavla, aby zvážil možnost nejmenování Macinky a Turka ministry. Prezidentovi zaslali dopis, který zveřejnili na svých stránkách. „Turek nepatři do diplomacie, Macinka nemá řídit ochranu přírody,“ míní. Podle strany k tomu má zákonnou oporu na rozdíl od Zemana v minulosti.

10. října 2025
13. října 2025  11:43,  aktualizováno  12:15

