Pokud jsou Turkovy výroky pravé, nemohl by vést žádné ministerstvo, řekl Pavel

„Nikdy jsem neskrýval a neskrývám určité výhrady a možná i dotazy k osobě Filipa Turka, ale vzhledem k tomu, že jména v tuto chvíli nediskutujeme, nemíním spekulovat, zda by měl být ministrem zahraničí,“ řekl prezident na návštěvě Ústeckého kraje.
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
„Pokud by se ukázalo, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ zdůraznil prezident.
Psal jsem blbosti, připustil Turek
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Sám v pondělí připustil, že na sociální sítě psal „mnoho blbostí“ v rámci černého humoru, za které by svému mladšímu já nejraději nafackoval.
O složení vlády rozhodneme za měsíc, řekl Babiš a vyslal vzkaz Motoristům
Že by ale napsal statusy, které zmiňuje Deník N, Turek odmítá. Motoristé chtějí na list podat trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Dohoda o rozdělení ministerstev platí
Šéf ANO Andrej Babiš s Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou jednal v pondělí na pražském Chodově. Po schůzce uvedli, že Turek zůstává kandidátem Motoristů do vlády. „Platí dohoda, kterou jsme učinili,“ řekl šéf Motoristů Macinka.
Babiš v úterý oznámil, že jednání o personálním složení možné koalice ANO, Motoristů a SPD zatím nejsou aktuální. Podle něj se strany nyní soustředí na program a koaliční smlouvu. K personálnímu obsazení ministerstev se vrátí zhruba za měsíc. Zdůraznil také, že Motoristé musí vysvětlit kauzu Filipa Turka.
„K personáliím se vrátíme možná za měsíc, měsíc a půl,“ řekl Babiš po jednání s koaličními partnery ve videu zveřejněném na Instagramu.