Pokud je intenzivní péče neúčelná, nedělejte ji, připomíná se nemocnicím

V takovém případě není poskytovatel zdravotních služeb povinen, dokonce ani oprávněn, takovou péči poskytovat, uvádí se dále v dokumentu. Podmínkou ovšem vždy je, že zdravotníci musejí důvody pro nepřijetí nebo ukončení intenzivní péče zaznamenat do zdravotnické dokumentace tak, aby se jejich rozhodnutí dalo zpětně přezkoumat.



I tak když pacient neodkladnou péči potřebuje, musí jej nemocnice přijmout do péče, i kdyby se tím překročilo „únosné pracovní zatížení“. Je potřeba jej prohlédnout a pak řešit, co s ním dál. Logicky je nejčastějším řešením převoz do jiného zařízení.

Zapovězené při rozhodování o péči pro pacienta je zohledňovat jen věk a tedy i předpokládanou dobu dožití. Totéž se týká dalších kritérií, které nesouvisí s předpokládaným klinickým výsledkem péče.

Jak to jde v praxi?

Jak je praxe obtížná, ukazují reakce některých lékařů. Emotivní byl v tomto ohledu před týdnem například primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka. „Nemá to kvalitní řešení. Musíme improvizovat, přeposílat pacienty jinam, musíme lidi selektovat. Ano, pojďme si to říct ‚na férovku‘, selektování pacientů existuje, ano pane ministře, jinak to nejde,“ řekl lékař v České televizi na adresu ministra zdravotnictví Jana Blatného.

Když na jednotku intenzivní péče dorazí skoro naráz víc pacientů v kritickém stavu, než je lůžek k dispozici, lékaři volí, koho upřednostní. Když je diagnóza obdobná, většinou rozhodne čas příjmu. Po letech praxe však již mají „v oku“, který pacient je již beznadějný. Týká se to hlavně velmi těžkých průběhů případů zápalu plic u starších lidí a kuřáků.

Lékaři se také při selekci mohou rozhodnout uvolnit již obsazené lůžko, pokud ležící pacient vykazuje už známky zlepšení stavu. Běžné ovšem je, že někdo mezitím zemře. Kdo byl nucen čekat, jej hned nahradí.

Přežili by na JIP za normálních okolností i ti, kteří vypadají beznadějně? To se nikdy vyloučit nedá. Však také zmíněné doporučení platí jen pro kritické situace v nemocnicích, čili ne pro doby klidu, kdy volných lůžek je dost.

Doporučující stanovisko anesteziologické společnosti se vlastně vztahuje k situaci takzvaného „hromadného postižení osob“, což je termín známý i z minulosti pro případ katastrofy. Tou je například havárie velkokapacitního letadla či chemičky.