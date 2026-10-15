Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Soud za zavřenými dveřmi. Kauza Číňana, který měl vytěžovat vlivné, pokračuje

Autor:
  8:00
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. (14. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...
10 fotografií
Před Městským soudem v Praze pokračuje případ údajného čínského špiona Jang I-minga. Historicky první obžaloba z poměrně nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se nyní projednává za zavřenými dveřmi.

Soud začal už ve středu. Obžalovaný Jang I-ming u soudu sám nevypovídal a jeho právní zástupce jménem obhajoby uvedl, že se muž cítí nevinný a s obžalobou nesouhlasí. Obhájce u soudu namítal, že pouhý úmysl sbírat informace ještě neohrožuje zájmy České republiky, odmítl mužovo příslušenství k „zahraniční zpravodajské instituci“ a celou činnost hájil jako standardní novinářskou práci, přičemž uvedl, že síť kontaktů nebyla agenturní sítí.

Večeře a drobné dárky. Obžaloba popisuje, co v Česku dělal Číňan viněný ze špionáže

Podle obžaloby cizinec do Česka přicestoval v roce 2022 pod krytím akreditovaného zpravodaje čínského deníku Guangming Daily a vědomě se choval tak, aby nebyl odhalen. Zájmové osoby lákal na večeře, dával jim drobné dárky a zval je na návštěvy Číny. Získané poznatky pak propojoval do souvislostí a navrhoval další postup pro korigování vztahu Číny k Česku.

Ve čtvrtek jednání začne neveřejně. Projednávají se totiž utajené informace. V průběhu dne by se veřejnost do soudní síně měla opět dostat.

Kauza údajného čínského špiona míří k soudu. Hrozí mu až pět let

Obžalovaný měl mít na starosti monitorování situace v regionu Visegrádské čtyřky a systematické vytěžování lidí z politických i akademických kruhů. Mezi jeho kontakty patřil například někdejší europoslanec Jan Zahradil, který mu poskytl rozhovor a na žádost sepsal analýzu mezinárodní situace. Politik však kontakty v létě 2024 přerušil poté, co ho bezpečnostní složky neformálně varovaly, že novinář představuje riziko.

O zadržení Číňana, který je od té doby ve vazbě, dříve promluvil i šéf BIS Michal Koudelka. „K takovémuto odhalení a následně trestněprávnímu řešení se odhodlá jen několik zemí ve světě. USA, Velká Británie a hrstka dalších. V tomto exkluzivním klubu jsme nyní i my. ČR ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí,“ uvedl.

V případě prokázání viny hrozí obžalovanému za neoprávněnou činnost pro cizí moc až pětileté vězení a vyhoštění.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Pokus o vraždu na Zlínsku. Policisté pátrají po nebezpečném muži

ilustrační snímek

Policisté ve Zlínském kraji vyšetřují pokus o vraždu. V souvislosti s tím pátrají po podezřelém muži, který může být nebezpečný.

15. října 2026  8:34

Exhejtman podruhé vyhrál, znovu ho mohou obejít. Zvažuje přepočítat lístky

Jiří Štěpán

Výsledek voleb v Rokytnici v Orlických horách jako by město vrátil o čtyři roky nazpět. Kandidátka Rokytnice PRO současného starosty, náměstka hejtmana a někdejšího hejtmana Královéhradeckého kraje...

15. října 2026  8:30

Jaderné hlavice příště? Severní Korea otestovala v moři dvě „strategické“ střely

Severní Korea otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být...

Severní Korea ve čtvrtek oznámila, že otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být vybaveny ponorky. Oficiální média označila obě střely za strategické.

15. října 2026  8:05

Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila

Premium
Druhé kolo senát volby Jiří Padevět, Karel Řehka, Martin Půta a Sandra...

V prvním kole senátních voleb minulý týden postoupilo hned pět kandidátů přímo do horní komory parlamentu, což je vyrovnaný rekord. Nechybělo moc a rekord mohl být překonán, protože jak Jiří Padevět,...

15. října 2026

Soud za zavřenými dveřmi. Kauza Číňana, který měl vytěžovat vlivné, pokračuje

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Před Městským soudem v Praze pokračuje případ údajného čínského špiona Jang I-minga. Historicky první obžaloba z poměrně nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se nyní projednává za...

15. října 2026

Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinerie. USA podle něj přestaly varovat před raketami

Sledujeme online
Tohle si partneři nedělají, USA financují Putinovu válku, říká Zelenskyj

Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie, řekl v rozhovoru, který ve čtvrtek ráno zveřejnil deník Financial Times, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev údery na několik dní přerušil kvůli...

15. října 2026  7:29

Obchod i přátelství. Čína a KLDR otevřely přeshraniční most, léta ležel ladem

Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...

Čína a Severní Korea ve čtvrtek slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes deset let. Uvedla to čínská státní média. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky...

15. října 2026  7:01

Česko čekají mlhy i přízemní mrazíky. O víkendu dorazí déšť a chladnější počasí

ilustrační snímek

Teploty v noci na čtvrtek klesly na 6 až 1 °C, mlhy se tvořily jen výjimečně. Přes den bude navzdory oblačnosti místy prosvítat slunce a nejvyšší teploty dosáhnou 17 °C. V pátek se budou zejména v...

15. října 2026  6:44

Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura

Senátor, primátor Prostějova a tamní lídr hnutí ANO pro komunální volby...

Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...

15. října 2026  4:54

Balíčky z Číny opět podraží. K zavedenému clu přibude další poplatek

Premium
ilustrační snímek

Po zavedení cla od letošního července výrazně klesl počet levných položek dovážených do Česka z Číny. Zatím ale není jasné, zda lidé začali více nakupovat u tuzemských obchodníků, nebo asijská...

15. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Roboti už běhají, zvládnou i kung-fu. O budoucnosti ale rozhodnou jejich ruce

Čínský technik pracuje na robotovi TianGong Omni v pekingském centru X-Humanoid...

Lidská ruka dokáže s mimořádnou přesností uchopit drobný předmět, zavázat tkaničky nebo otočit klíčem v zámku. Napodobit její schopnosti je však pro roboty stále mimořádně obtížné. Právě tento...

15. října 2026

Le Penová pluje na vítězné vlně. Kritika násilí na školách jí přihrála cenné body

Premium
Má našlápnuto. Le Penová v červenci oznámila kandidaturu v prezidentských...

Studentské protesty a blokády ovládly Francii a zdá se, že s notným předstihem odstartovaly hlasitou část kampaně k dubnovým prezidentským volbám.

15. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.