Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chtěla minulý týden ve středu na mimořádné schůzi projednávat návrh, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů, ale daleko se nedostala.
Podařilo se jí jen schválit program mimořádné schůze, když pro něj hlasovalo 80 ze 141 přítomných poslanců, jen z vládní koalice.
Hrozí rozpočtový Armagedon, řekl Kupka. Schillerovou nazval Dluženou von Bankrot
„Voliči, kteří budou splácet vaše dluhy, vám tohle neodpustí,“ prohlásil Kupka. „Do historie českého rozpočtování už se zapsala vaše rozbitá kalkulačka. Ale pokud chcete naplňovat a prosazovat tenhle zákon, tak reálně usilujete ještě o mnohem závažnější, nelichotivou přezdívku Dlužena von Bankrot,“ řekl o ministryni financí Schillerové.
Opozice chce odkládat přijetí návrhu koalice tak dlouho, jak to jen bude možné. Návrh ministryně financí prakticky odstraňuje mantinely rozpočtové odpovědnosti v investicích do kritické infrastruktury, jako jsou dálnice nebo elektrárny. Pokud by Sněmovna zákon přijala, mohlo by to podle odhadů znamenat navýšení schodku až o sto miliard korun.