Horolezci v Pákistánu nic nedostanou a ještě budou pojišťovně asi vracet

Pojišťovna Uniqa neuhradí náklady na záchranu dvou českých horolezců z hory Rakapoši v Pákistánu, už zaplacené výdaje po nich navíc může vymáhat. Podle mluvčí pojišťovny Evy Svobodové horolezci nejméně ve dvou ohledech porušili podmínky pojištění. Oba muže údajně zadržují místní úřady, dokud záchrannou operaci neuhradí.

Horolezci Jakub Vlček a Petr Macek spolu se svým průvodcem Wajidem před výstupem. (31. srpna 2021) | foto: Facebook Jakub Vlček - Race around the World by Bike