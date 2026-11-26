„Nevidím v tuto chvíli žádný důvod. Pojistky se dělají tam, kde něco hrozí. Tady ale nehrozí nic,“ prohlásil ministr s tím, že veřejnoprávní média už své pojistky mají.
„Tyto pojistky zůstávají zachovány, nikdo na ně nesahá, nemění zákony o České televizi a rozhlasu. Neměníme jejich práva ani povinnosti, ani systémy rad. Neměníme smluvní ochranu, neměníme ani pravidla práce novinářů,“ vysvětloval.
Dodal také, že si myslí, že je chyba, že někteří spojují změnu financování médií s ovlivňováním jejich nezávislosti. „Způsob financování a nezávislost médií není totéž,“ doplnil.
Česko se podle něj nevydává neprošlapanou cestou, protože koncesionářské poplatky zrušily i jiné státy Evropy. „Dejme konečně stranou kauzu hlasování v prvním čtení. Asi se všichni shodneme na tom, že to šlo udělat jinak,“ prohlásil.
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Ať je financování ČT a rozhlasu udržitelné a předvídatelné, vyzvali europoslanci vládu
Současný systém je podle něj neudržitelný a nová navržená alternativa by podle něj přinesla médiím větší stabilitu a předvídatelnost. „Média budou mít garanci toho, s jakými prostředky budou moct počítat,“ řekl s tím, že budou mít podle něj dokonce více peněz, protože nebudou muset platit náklady, které provází vymáhání poplatků od neplatičů.
Pojistky nechce ani Turek a Okamura
Opozice očekávala, že se debata před druhým čtením mediálního zákona, který ruší koncesionářské poplatky, bude týkat právě pojistek, které by veřejnoprávním médiím zajišťovaly nezávislost.
„Převedení pod státní rozpočet je podle nás špatně, jsme připraveni vést diskuzi o pojistkách,“ řekl na začátku veřejného slyšení předseda mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL).
Zavedení pojistek nejprve za koalici minulý týden připustil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Pro Českou televizi uvedl, že se ANO nebrání ústavní pojistce.
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Ústavní pojistky pro veřejnoprávní média? Určitě ne, shodli se Turek a Okamura
To ale koaliční partneři popírají. Podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) jde o soukromý postoj ministra Havlíčka, který nemá v koalici podporu. Proti jsou i Motoristé. „Nejsme pro to, aby se otevírala Ústava. Ústavní pojistky nechceme,“ uvedl Turek s tím, že změna financování nemá nic společného se samotným fungováním instituce.
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1. ledna 3000