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Pohřeb se státními poctami, nebo státní pohřeb? Jak se Česko loučí s osobnostmi

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  16:50
Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s...

Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s Karlem Schwarzenbergem. (9. prosince 2023) | foto: ČTK

Gottova rakev je pokryta kyticí bílých růží. (12. října 2019)
Někteří lidé se při vynášení zpěvákovy rakve neubránili slzám. (12. října 2019)
Po zádušní mši ve svatovítské katedrále putuje rakev Karla Gotta do motolského...
Vdova Ivana Gottová s dcerou Charlotte Ellou při smutečním obřadu v katedrále...
17 fotografií
Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb. Pocty nabízí stát, ale hlavní slovo nad průběhem pohřbu má nejbližší rodina. Ta určuje, které pocty při rozloučení považuje za žádoucí a které ne. A také může takovou formu rozloučení odmítnout, jako to udělali pozůstalí po Janě Brejchové, Věře Čáslavské nebo Emilu Zátopkovi.

O státním pohřbu obvykle rozhoduje parlament, vláda nebo nejvyšší ústavní činitelé. Stát se může podílet i na jiných slavnostních pohřbech, například pohřbu se státními poctami, který provází mnohem méně formalit, nebo vojenském pohřbu.

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Co je pohřeb se státními poctami

Pohřeb se státními poctami je stejně jako státní pohřeb protokolární a ceremoniální pocta, která může být prokázána lidem, kteří po sobě zanechali mohutné dílo nebo zastávali čelní funkce ve státě, který reprezentovali. Ale jeho průběh je tvárnější a volnější, pokud jde o jeho formu.

Pohřeb se státními poctami se naposledy konal v prosinci 2023, když zemřel bývalý ministr zahraničí a někdejší kancléř prezidenta Václava Havla Karel Schwarzenberg. Jeho rodina už krátce po jeho smrti přijala nabídku českého státu na tuto formu posledního rozloučení. Pohřeb se uskutečnil v katedrále svatého Víta na Pražském hradě 9. prosince 2023. Zádušní mši sloužil tehdejší pražský arcibiskup Jan Graubner, kázání vedl Tomáš Halík, smuteční řeč pronesl prezident Petr Pavel.

Na pohřbu se státními poctami nechybí státní vlajka a také vojáci. Poprvé se tak stalo při pohřbu bývalého ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010. V roce 2016 vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami gymnastce Věře Čáslavské, o podobném pohřbu se mluvilo už v případě atleta Emila Zátopka v roce 2000. V obou případech to odmítla rodina. Stejně jako letos v únoru pozůstalí po herečce Janě Brejchové. Manželka Milana Knížáka nabídku pohřbu s poctami přijala.

Mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na posledním rozloučení s Karlem Schwarzenbergem. (9. prosince 2023)
Gottova rakev je pokryta kyticí bílých růží. (12. října 2019)
Někteří lidé se při vynášení zpěvákovy rakve neubránili slzám. (12. října 2019)
Po zádušní mši ve svatovítské katedrále putuje rakev Karla Gotta do motolského krematoria.
17 fotografií

Pohřbu se státními poctami dočkal na podzim 2019 i zpěvák Karel Gott. Fanoušci se s ním mohli rozloučit 11. října v paláci Žofín, o den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále. Tento den byl i dnem státního smutku.

Do širší definice státního pohřbu může podle bývalého šéfa protokolu Pražského hradu Miroslava Sklenáře spadat jakýkoli pohřeb, do kterého se stát zapojí a při kterém jsou zemřelému projeveny státní pocty. Tedy i například pohřby válečných veteránů, kteří jsou vyprovázeni s vojenskými poctami, nebo osobností z oblasti kultury, které měly poslední rozloučení ve státních budovách, třeba v Národním divadle.

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Co je státní pohřeb

Státní pohřeb má podle bývalého hradního ceremoniáře Jindřicha Forejta jasné definice. Je to několik ceremoniálních aktů nejvyšší úrovně – od převezení rakve, samozřejmě za účasti armády, generality, s koňmi a na lafetě, které se převáží na symbolické místo, přes smuteční rozloučení například ve Vladislavském sále, za účasti veřejnosti, která se zesnulému přijde poklonit. Až po detaily, jako že důstojníci nosí na levém předloktí černou pásku.

Státní pohřeb se v dějinách samostatné České republiky konal jen jeden – po smrti prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Jeho památku uctila ČR třídenním státním smutkem, který platil od 21. do 23. prosince 2011, v jeho poslední den se pak konal samotný pohřeb včetně zádušní mše v katedrále sv. Víta.

Za posledních 60 let měli v naší zemi státní pohřeb pouze tři lidé – kromě Václava Havla to byl prezident Ludvík Svoboda v roce 1979 a generál Alois Eliáš. Jeho státní pohřeb proběhl v květnu 2006, 64 let po té, co byl bývalý protektorátní premiér popraven nacisty.

Na Vítkově byl slavnostně pohřben generál Alois Eliáš

Státní pohřby však měli v minulosti také další prezidenti: Tomáš Garrigue Masaryk (1937), Edvard Beneš (1948), Klement Gottwald (1953) i Antonín Zápotocký (1957).

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