Veřejnost a blízcí se rozloučí s kardinálem Dukou, úryvek z Bible přednese Strach

„Obřady posledního rozloučení povede Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v České republice. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí, kněží arcidiecéze a kněží z řádu dominikánů,“ uvedlo pražské arcibiskupství.
Při zádušní mši svaté zazní Requiem b-moll, Op. 89 Antonína Dvořáka.
|
Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve
„Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou Jaroslav Svěcený. Jako výraz náklonnosti a podpory zemřelého arménskému a izraelskému národu nad hrobem zazní modlitba arménského kněze a hebrejský zpěv Žalmu 16,“ doplnilo arcibiskupství s tím, že do liturgie budou dále zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého.
Svou účast na pohřbu přislíbil například bývalý prezident Miloš Zeman, kterého s Dukou pojil přátelský vztah. Dorazit má také například herečka Jiřina Bohdalová.
Lidé Dukovi vzdávali hold
Již ve čtvrtek a v pátek se mohla široká veřejnost se zesnulým kardinálem rozloučit. Lidé Dukovi vzdávali úctu v kostele Všech svatých na Jiřském náměstí Pražského hradu, který se nachází mezi královským palácem a Ústavem šlechtičen. Kardinál oblečený do slavnostního fialového roucha ležel před oltářem v otevřené rakvi.
Čestnou stráž stáli členové Řádu svatého Huberta, v zelených pláštích a mysliveckých kloboucích. Duka s mysliveckým řádem spolupracoval už jako královéhradecký biskup.
|
Duka měl velký dar vytvářet přátelství, vzpomíná Mátl. S kardinálem sloužil 25 let
Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, zemřel nad ránem v úterý 4. listopadu 2025. Letos v říjnu podstoupil akutní operaci, po propuštění do domácí péče byl ale zanedlouho ve vážném stavu znovu hospitalizován. Post pražského arcibiskupa a českého metropolity zastávala v letech 2010 až 2022.