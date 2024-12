Partnery stejného pohlaví v pohádkách z Česka jen tak neuvidíme, říká expert

Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka?

Mám rád naši Malou mořskou vílu ze 70. let, ale tu na Vánoce moc nevysílají. Přitom je to velký romantický příběh. Jen nemá šťastný konec. Malá mořská víla se změní v pěnu. Je to ukázkový příklad toho, že právě na Vánoce chtějí televizní diváci pohádky se šťastným koncem, kde je svatba aspoň na obzoru. Pak mám taky rád pohádku Panna a netvor.

Kdyby s Čerty nejsou žerty natočili v Německu, tam by to peklo pojali jinak, tam bychom se dívali na to, jak se lidi vaří v kotlích.