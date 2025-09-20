Podobně jako usedají o Vánocích Češi k televiznímu Mrazíkovi, zapínají Švédové na Štědrý den hromadně ve tři odpoledne – už přes 65 let – obrazovky kvůli disneyovce s kačerem Donaldem. Národní klenot na veřejnoprávním kanále (nepřerušovaný reklamou) sleduje tradičně celá rodina a patří už ke skandinávským svátkům stejně neoddělitelně jako masové kuličky, losos nebo dárky, jež se po animovaném pořadu také nadělují.
Pro místní bylo přirovnání Ježíše k beránkovi Božímu nesrozumitelné, a tak ho pro ně misionář změnil na vepře Božího. U Eskymáků zase zafungoval tuleň Boží.