Když krteček cvičí taiči a Pat s Matem mluví. Jak si národy přetvářejí pohádky

Co mají společného Ježíš, kačer Donald a Huckleberry Finn? Jejich příběhy se v jiných kulturách vyprávěly tak, aby je cizí publikum přijalo za vlastní – takhle si třeba Nizozemci namluvili Pata a Mata, Číňané „krtečka“ a misionáři kázali na severu o „tuleni Božím“. Jaké jméno dala Popelce Božena Němcová? Proč jsme si princeznu Auroru překřtili na Růženku? A k čemu dnes metodu tzv. lokalizace používají marketéři nadnárodních firem? | foto: Pressdata / montáž Téma

Jan Čáp
  13:00
Co mají společného Ježíš, kačer Donald a Huckleberry Finn? Jejich příběhy se v jiných kulturách vyprávěly tak, aby je cizí publikum přijalo za vlastní. Takhle si třeba Nizozemci namluvili Pata a Mata, Číňané „krtečka“ a misionáři kázali na severu o „tuleni Božím“. Jaké jméno dala Popelce Božena Němcová? Proč jsme si princeznu Auroru překřtili na Růženku? A co skrze tzv. lokalizaci dokážou marketéři?

Podobně jako usedají o Vánocích Češi k televiznímu Mrazíkovi, zapínají Švédové na Štědrý den hromadně ve tři odpoledne – už přes 65 let – obrazovky kvůli disneyovce s kačerem Donaldem. Národní klenot na veřejnoprávním kanále (nepřerušovaný reklamou) sleduje tradičně celá rodina a patří už ke skandinávským svátkům stejně neoddělitelně jako masové kuličky, losos nebo dárky, jež se po animovaném pořadu také nadělují.

Pro místní bylo přirovnání Ježíše k beránkovi Božímu nesrozumitelné, a tak ho pro ně misionář změnil na vepře Božího. U Eskymáků zase zafungoval tuleň Boží.

