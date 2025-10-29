Začátek listopadu přinese oteplení, bude až 15 stupňů. Pak se ochladí

  14:08
Na přelomu října a listopadu můžeme čekat oteplení. Zvlášť první listopadový víkend budou teploty nad normálem, přes den až kolem 15 stupňů Celsia. Lehce nadprůměrné teploty by mohly vydržet nejméně polovinu listopadu, později se začne ochlazovat. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnili meteorologové.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Počasí ke konci října přineslo nižší teploty, a na horách dokonce sníh. Zato v období od 27. října do 23. listopadu budou teploty průměrné až lehce nadprůměrné. „První týden bude nadprůměrný,“ slibují meteorologové na základě předpovědních statistických modelů, vycházejících z dat od roku 1912. Nejtepleji bude o nadcházejícím víkendu 1. a 2. listopadu. Přes den kolem 15 stupňů, v noci okolo deseti.

Další týden bude ještě na hranici průměru a lehkého nadprůměru, v polovině listopadu se ale podle měsíční předpovědi začne ochlazovat a kolem 20. listopadu už nečekejme víc než průměrné denní teploty kolem 3 °C. V noci teploty klesnou zhruba jeden stupeň pod bod mrazu.

Uplynulý týden napršelo víc, než bývá v tuto dobu obvyklé – úhrn za celou Českou republiku dosáhl 15 milimetrů. Tento týden i ty další to bude méně, meteorologové čekají srážkově průměrný měsíc. Pro zajímavost – nejméně napršel v tomto období roku pouhý jeden milimetr srážek, a to v roce 2011. Naopak nejvíc vody spadlo v roce 1919, kdy čtyřtýdenní úhrn pro Česko dosáhl 88 milimetrů.

Teplý podzim, tuhá zima?

Teplý začátek listopadu potěší určitě všechny houbaře. Než vyrazíte „na lov“, přečtěte si aktualizované informace o houbařské sezoně. A nezapomeňte ani na to, že se změnou teplot a příchodem listopadu je nejvyšší čas také na přezutí auta.

Houbařská sezona je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Jak rychle se v druhé půli listopadu ochladí, teprve uvidíme. Čeká nás tuhá zima? Někteří odborníci poukazují na neobvyklé chování polárního víru, který do Evropy přináší studený vzduch z Arktidy. Mohl by přinést větší ochlazení i více sněhu, než jsme zažili loni.

Polární vír se chová jinak než obvykle, diví se odborníci. Evropa to pocítí na teplotách

