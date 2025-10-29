Počasí ke konci října přineslo nižší teploty, a na horách dokonce sníh. Zato v období od 27. října do 23. listopadu budou teploty průměrné až lehce nadprůměrné. „První týden bude nadprůměrný,“ slibují meteorologové na základě předpovědních statistických modelů, vycházejících z dat od roku 1912. Nejtepleji bude o nadcházejícím víkendu 1. a 2. listopadu. Přes den kolem 15 stupňů, v noci okolo deseti.
Další týden bude ještě na hranici průměru a lehkého nadprůměru, v polovině listopadu se ale podle měsíční předpovědi začne ochlazovat a kolem 20. listopadu už nečekejme víc než průměrné denní teploty kolem 3 °C. V noci teploty klesnou zhruba jeden stupeň pod bod mrazu.
Uplynulý týden napršelo víc, než bývá v tuto dobu obvyklé – úhrn za celou Českou republiku dosáhl 15 milimetrů. Tento týden i ty další to bude méně, meteorologové čekají srážkově průměrný měsíc. Pro zajímavost – nejméně napršel v tomto období roku pouhý jeden milimetr srážek, a to v roce 2011. Naopak nejvíc vody spadlo v roce 1919, kdy čtyřtýdenní úhrn pro Česko dosáhl 88 milimetrů.
Jak rychle se v druhé půli listopadu ochladí, teprve uvidíme. Čeká nás tuhá zima? Někteří odborníci poukazují na neobvyklé chování polárního víru, který do Evropy přináší studený vzduch z Arktidy. Mohl by přinést větší ochlazení i více sněhu, než jsme zažili loni.
