Poslanci si zvou Rychetského i Šámala, aby řekli, zda je někdo ovlivňoval

„Když prezident nabídne soudci funkci šéfa Ústavního soudu výměnou za to, že zmanipuluje rozsudky, to je jako když ministr zdravotnictví chce po doktorovi, aby zabil pacienta, a nabízí mu místo šéfa nemocnice,“ řekl Jakub Michálek (Piráti).



Včerejší jednání podvýboru svolal předseda Pavel Blažek (ODS). Podle něj je závažné, jak Hrad přistupuje k soudcům. Členové výboru plánují další jednání v úterý. Na něm by se mohl objevit například šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský či šéf Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

„Vznikla tam poptávka, jestli nepozvat ještě pana předsedu Ústavního soudu Rychetského a pana předsedu Nejvyššího soudu Šámala, jestli nemají třeba podobné zkušenosti jako pan Baxa. Celý podvýbor na konci v neformální debatě dal najevo, že s tím nemá problém,“ uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

„Je to dost narychlo, ale budou pozváni tito dva pánové, aby řekli, zda s tím mají nějaké zkušenosti, pokud je mají,“ dodal. Podvýbor by si tak rád udělal jasno, zda šlo o ojedinělé případy, či Mynář obcházel na příkaz Zemana více soudců. Členové by také ocenili, kdyby se k celé věci vyjádřil i samotný prezident.

Rovnost před zákonem a dobrá message

„Je neskutečné, že si vlastně Hrad nepřipouští, že by to mohl být problém. Běžný občan musí doufat, že v jeho soudní kauze se bude rozhodovat nezávisle a správně. Ale pan prezident vyšle svého kancléře, aby obcházel soudce a říkal jim, jak rozhodnout? Ta rovnost před zákonem je přece zásadní,” uvedl Mikuláš Ferjenčík (Piráti).



Zbytek členů podvýboru si nicméně nemyslí, že by byla záležitost až natolik závažná.

„Mám dobrý pocit, že jsem vše výslovně slyšela od pana doktora Baxy a od pana docenta Šimíčka - pan doktor Baxa to formuloval jasně na moji otázku, zda údajnými tlaky a připomínkami k postupu soudů došlo k ohrožení nezávislosti justice, nebo dokonce vážnému ohrožení nezávislosti justice, odpověděl za přítomnosti všech, i novinářů: Ne, to určitě ne. To byla ta dobrá ‚message‘,“ řekla bývalá exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Obdobně uklidněná je i člena SPD Jana Levová.

Poslance z jejího pohledu včera nejvíce zajímalo, proč mlčel a až po dvou a půl letech mluvil Baxa o tom, o čem mluvil. „Říkal, že chtěl chránit nezávislost soudců a že se domníval, že to je nejlepší postup. A doufal, že takový postup se nebude opakovat. Když se opakoval, tak dospěl k názoru, že když ho vyhledal investigativní novinář, tak mu o tom začal vyprávět.“

Naopak výpověď Baxy o tom, že mu byla nabízena prezidentem pozice v Ústavním soudu, moc nepřesvědčila člena komunistů Zdeňka Ondráčka. „To byla jeho domněnka. Řekl, že se domnívá, že to nabídka byla. Já se můžu domnívat spoustu věcí. On je právník, já jsem pracoval s důkazy, takže mě zajímají důkazy, ne domněnky,“ řekl komunistický poslanec. Znepokojila jej také skutečnost, že to, co se odehraje mezi čtyřma očima, se dostane na veřejnost.

Většina členů podvýboru se však shodla na tom, že zřejmě nebude nutné probírat celou záležitost ve Sněmovně. „S chladnou hlavou všechno ještě posoudíme. Byli jsme rádi, že nedošlo k ohrožení nezávislosti justice podle dvou aktérů,“ řekla Válková. Nevidí důvod, proč by měla řešit případ celá Sněmovna. Podle předsedy podvýboru Blažka by to vedlo k ještě větší politizaci problém a tím i justice.