Podvádějte, radí studentům výrobce skrytých sluchátek. Školy se nemohou bránit

Jak to celé funguje? „Neviditelné sluchátko“ si zavedete do ucha. Okolo krku máte přijímač vysílající frekvence, které sluchátko převede na zvuk. Do rukávu si schováte mikrofon, jímž přijímáte hovory. Dále musíte mít telefon, kterým se přes bluetooth připojíte k přijímači. Poté vám někdo zavolá a může diktovat správné odpovědi.

Ceny zařízení začínají na internetu od tisícikoruny až k mnohonásobně vyšším částkám, ty nejlepší se pak prodávají i za téměř 30 tisíc.



Jedna ze společností cílí především na studenty. „Testy, ústní zkoušky a prezentace s neviditelným sluchátkem jsou hračka. Buď jedničkářem s námi!“ nabízí firma Nanosondy.cz. Sluchátka jsou podle ní vhodná i na rande nebo na pohovor, „díky kterému z vás bude vyzařovat sebejistota a šarm,“ jak uvádí na svých stránkách.

„Zkouška dopadla výborně, nečekal jsem, že to bude takhle easy. Mám radost, že už nemusím řešit další zkouškový, mám takzvaně klid.“ „Možná vám napíše kamarád, má zkoušku z práva,“ uvádí firma některé z recenzí na svém webu.

Na Facebooku má ale pod reklamou i negativní reakce. „Jak by se vám líbilo, kdyby vás operoval doktor, který tohle párkrát využil při studiu nebo státnicích a nemá potřebné znalosti? Prodávejte si, co chcete, ale reklama by neměla navádět k takovýmto podvodům. Prosím o vaši odpověď,“ napsal Petr Hanák. Odpovědi se nedočkal, stejně tak firma nereagovala na dotazy iDNES.cz, které jsme zaslali opakovaně.

Podle právníků reklama není v rozporu se zákonem o regulaci reklamy, nejedná se o nekalou obchodní praktiku, ani to není zboží, jehož prodej je zakázán. „Reklama je určitě neetická. Kodex reklamy jako jeden ze základních požadavků stanovuje, že reklama nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí. Podvádění u zkoušky na vysoké škole je za určitých okolností porušením zákona a může vést až k odebrání titulu,“ objasnila právnička Dagmar Hartmanová.

Podváděla při státnicích, teď pracuje na ministerstvu

Případ, kdy studentka pomocí sluchátka podváděla u zkoušky, řešila nedávno Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Barboře D. radil u státnic její tehdejší partner. Po absolutoriu získala práci na ministerstvu spravedlnosti. Po rozchodu však expřítel zaslal zvukovou nahrávku vysoké škole, která jí následně chtěla magisterský titul odebrat. Formálně kvůli porušení zákona o vysokých školách, konkrétně jednání proti dobrým mravům. Jako první na případ upozornil server Seznam Zprávy.



Absolventka rozhodnutí univerzity napadla žalobou. Podvádění popřela a poukázala na to, že podvodné jednání musí být podle zákona soustavné nebo opakované, aby bylo dostatečným důvodem ke zpětnému odebrání titulu, což v tomto případě nebylo. A soud jí dal za pravdu. Univerzita podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. I jeho senát ale potvrdil, že za jednorázový podvod, který nebyl odhalen přímo při zkoušení, nelze absolventy podle současného znění zákona trestat.

Zneplatnit zkoušku nebo obhajobu může univerzita podle zákona jen v těch případech, kdy se student dopustí soustavného nebo opakovaného jednání proti dobrým mravům, nebo kvůli tomu, že nezíská potřebné znalosti a dovednosti. Barbora D. ale údajně podváděla jen jednou a pouze během jedné části státní závěrečné zkoušky.

Univerzity jsou zatím na podvodníky krátké

Mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová uvedla, že se univerzita s ničím takovým zatím nesetkala, ale škola to nemůže vyloučit. „Technologie jdou dopředu. Snažíme se, aby u nás testy byly objektivní. V našem případě jsou znalosti ověřovány jinými způsoby, než je ten ústní,“ sdělila pro iDNES.cz s tím, že se podvádění snaží minimalizovat písemnými zkouškami.



„Bohužel tento druh neetického a nemorálního jednání se občas na fakultách vyskytne, a to nejen při studiu, ale i při přijímacím řízení. Snažíme se mu samozřejmě bránit. Konkrétní opatření jsou zaváděna na konkrétních fakultách podle jejich potřeb a možností,“ objasnil pro redakci mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Pokud by byl student při podvodu přistižen, byl by přestupek řešen v souladu s disciplinárním řádem školy.

Podle Hájka lze podvody omezit zákazem mobilních telefonů u zkoušky, podle něj už to některé fakulty univerzity dělají.

Univerzity musí studenty přistihnout přímo při podvádění, jinak jsou na ně krátké. Zatím. Změnit by to mohla jedině novela vysokoškolského zákona, která se připravuje. Ministerstvo školství plánuje zákon upravit tak, aby bylo možné odebírat studentům tituly i v případě zjištění „jednorázových“ podvodů při významných zkouškách, hlavně při státnicích.

„V těchto případech totiž nemusí jít o soustavné nebo opakované jednání proti dobrým mravům, přesto je závažnost jednání taková, že je třeba umožnit odebírání titulů. V současnosti totiž není možné postihovat zpětně zjištěné podvody při státních závěrečných zkouškách,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová.