AI se jmenuje Helena a chce penis. Důvěřivcům na sítích zařídí viry a dluhy

Kyberkriminalita v Česku dlouhodobě narůstá, policie se na internetu nejčastěji potýká právě s podvody. Redakční zkušenost odpovídá trendům, které často zmiňují experti, tedy že podvodníci dokážou pomocí AI vytvořit autentické profily. Mají na nich správnou češtinou popsané, odkud jsou, kolik jim je let a také seznam přátel, kteří jsou buď také falešní, nebo prostě jen přijali žádost o přátelství.

Právě to zkusil také redaktor u několika desítek profilů, které mu na sociální síti za poslední dobu „skočily“ do kolonky žádosti o přátelství. Konverzace s Helenou, která je na sociální síti teprve od letoška, nabrala rychlý spád. „Chtěla bych velký penis,“ píše Helena na prostý pozdrav.

Konverzace s falešným profilem. Odkaz ze zprávy obsahuje počítačový virus.

Další vývoj konverzace ani po připomenutí nemá, Helena se pouze pravidelně ozývá se sexuálními nabídkami, různými českými opisy mění klíčová slova jako „penis“ a „vagína“ například na „péro“ a „kočička“. Helena redaktora také opakovaně zve do skupinových konverzací s Čechy i Němci, kam píše stejné výrazy a posílá tajemný odkaz.

Po zhruba dvou týdnech si nakonec, zřejmě zklamaná, že na link, který antivirus na počítači naštěstí zachytil jako škodlivý malware, redaktor neklikl, Helena profil ruší.

Romantické podvody nejsou žádnou novinkou, jejich kvalita ovšem s rozvojem moderních technologií narůstá, což potvrzuje policie a také experti na kybernetickou bezpečnost. Žádosti o přátelství od profilů, které někdo, pravděpodobně z cizí země, buď ukradl, nebo vytvořil s pomocí umělé inteligence, má na svých profilech většina uživatelů sociálních sítí.

Virtuální láska stála miliony

„Na romantických podvodech je nejzrádnější, že se zpočátku jeví relativně nevinně. Útočníci nejprve navážou se svou obětí virtuální vztah a až po několika týdnech rozehrají manipulativní hru s cílem vylákat z oběti peníze,“ vysvětluje Ondřej Šťáhlavský, regionální ředitel kyberbezpečnostní společnosti Fortinet pro střední a východní Evropu.

Dostali jste v poslední době podobnou podezřelou žádost o přátelství? Ano 83 %(20 hlasů) Ne 17 %(4 hlasy)

Rozvoj technologií romantickým podvodníkům nahrává a jejich praktiky jsou čím dál přesvědčivější. Umělá inteligence dokáže vytvořit deepfake fotografie, ale i hlasové a videozáznamy, psát romantické dopisy a vést přesvědčivé konverzace. „To vše pak vytvoří dokonalou iluzi, které je snadné podlehnout,“ dodává Šťáhlavský.

Redaktor to tedy z desítek žádostí zkouší s dalším profilem. Zajímavý ho má například Anna z Londýna, která ovšem podle profilové fotografie zřejmě pochází z Asie. Redaktor ji píše anglicky, oproti Heleně má Anna na srdci více než milostný poměr. Píše, že se ve skutečnosti jmenuje Wang Shanshan a pochází z čínské Šanghaje, Anna je ale její oblíbené „evropské“ jméno, tak si ho vybrala i pro sociální síť, kde chce hlavně poznávat nové lidi z celého světa.

Konverzace s falešným profilem, tentokrát zahraničním. Žena údajně pochází ze Šanghaje a žije v Londýně.

Anna má podle konverzace zájem spíše zjistit o redaktorovi co nejvíce informací. Aktivně se ptá, kolik mu je let, jak dlouho je v současném zaměstnání nebo co rád dělá ve volném čase. Konverzace však místy působí, jako by si člověk psal spíše s překladačem do angličtiny.

Trvá to mnohem déle, ale také tentokrát posílá Anna odkaz. Ten vede na WhatsApp, který antivirus nechává chladným. Až odtud dostává redaktor pokyn, aby se přesunul na podezřelou stránku, přes kterou by mu „nová přítelkyně“ chtěla pravděpodobně vyluxovat konto.

Annin profil zřejmě v první fázi konverzace ovládala AI, jazykové modely jsou nyní na tak dobré úrovni, že si s nimi lidé dokážou chatovat celé hodiny. „Bývá zvykem, že první, takové oťukávací zprávy, píše za podvodníka AI. Až poté, když se ukáže, že by oběť mohla být zranitelná, nastoupí reálný člověk, který konverzaci převezme,“ vysvětluje Robert Šuman, vedoucí pražské výzkumné pobočky společnosti ESET.

Podvody bývají podle expertů dvojího typu. Jsou buď sofistikované, za kterými stojí ze strany podvodníka mnoho úsilí a komunikace s obětí, jako například u Anny. Druhý příklad je spíše kvantitativní, kdy to podvodníci prostě „zkouší na všechny“ a čekají, kdo se chytí nebo třeba jen uklikne. Jako u Heleny.

Útočníci si podle expertů za své cíle nejčastěji vybírají čerstvě opuštěné a bohaté ženy. Informace o nich zjistí jednoduše, samy je zveřejní na sociálních sítích nebo na seznamce.

Čerstvou zkušenost s tím má také sedmačtyřicetiletá žena z orlickoústecké Chocně. Hledala vážnou známost, na internetové seznamce se tak letos v únoru sblížila s mužem. Psali si několik měsíců, nejčastěji e-maily, muž se představil jako lodní inženýr plavící se toho času na lodi do Indie.

Peníze v plyšácích

Aby dostal příběh na srdceryvnosti, informoval ženu o poškození lodního šroubu a nouzovém přistání na jednom z ostrovů, na kterém měli posádku lodi přepadnout piráti a zabít několik jeho kolegů. Žena tomu uvěřila a svolila, že mu pomůže dostat z ostrova alespoň osobní věci, které jí měl poslat spediční společností. Zaplatila třicet tisíc korun za balíček, který ale nedorazil, bylo prý potřeba ještě zaplatit za jeho proclení.

„Žena ovšem již dalšími penězi nedisponovala, sjednala si půjčku a poté ze svého účtu poslala dalších téměř 230 tisíc korun. Žádný balíček ale nepřišel,“ doplňuje pardubická policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Až v tu chvíli ženě došlo, že byla podvedena a šla vše ohlásit na policii.

V České republice je tento typ podvodů podle policejních statistik na vzestupu a v reportovaných případech oběti hlásí ztráty ve výši stovek tisíc korun a celkové částky stoupají k desítkám milionům korun.

Tak jako v případu, kterému dala policie krycí název „SONDA“. Celníci z Jihomoravského kraje loni zadrželi podezřelé hračky, po jejich prohledání zjistili, že v nich jsou ukryté peníze, konkrétně 19 tisíc eur (přibližně 468 tisíc korun).

„Pátráním po původu těchto peněz vyšlo najevo, že se jedná o finance podvodně vylákané od jedné z důvěřivých žen,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb. Na základě plyšáků nakonec policisté dopadli nigerijskou skupinu podvodníků působících v Rakousku a ženu z Česka, která jim s podvody pomáhala. Celkem ženy skupina obrala o víc než 11 milionů korun.

Třebaže jsou podle policie a expertů častějším terčem ženy, ani mužům se milostné podvody nevyhnou. Tak jako padesátiletý fanoušek slavné herečky Scarlett Johansson, který loni na podzim uvěřil, že mu píše na WhatsApp. „Herečka“ po něm chtěla mimo jiné pomoc s odblokováním kreditní karty, o což se muž opakovaně pokusil. Zakoupil si také letenky do New Yorku, kam chtěl za herečkou přiletět. Podle policejního mluvčího Jana Rybanského takto přišel o více než 200 tisíc korun.