Podvodníci mají vlastní „kreativní oddělení". Policista popisuje jejich triky

Kateřina Vaníčková
  20:00
Stovky podvedených, kteří přišli o miliony. Policie opakovaně varuje před podvody, při kterých lidé naletěli na údajné výhodné investice, uvěřili vojákovi na misi či podlehli telefonátu falešného policisty nebo banky. Policista z oddělení hospodářské kriminality v Náchodě, který se zabývá internetovými podvody, v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o tomto trendu. Vzhledem k jeho práci redakce neuvádí jeho jméno.

Jaké jsou trendy v podvodech? Dominují stále falešní bankéři, vojáci na misích, nebo je to něco jiného?
Základní podvody v podstatě zůstávají stále stejné. Pořád máme nějaké falešné bankéře a vojáky na misích. To zůstává. Do toho se pak ve vlnách objevují nové věci. Nejde však o nějaké nové praktiky, spíše recyklace staré techniky, která dříve fungovala.

Pachatelé jsou také schopni rychle reagovat na aktuální dění v Česku. Například když byla změna v dávkovém systému, začaly lidem chodit zprávy s tím, že pokud danou dávku potřebují, tak se musí zaregistrovat. Při registraci pak pachatel po nich chtěl číslo platební karty a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. To však není pro vyplacení dávky vůbec potřeba.

Měli jsme tady případ, že paní donutili k tomu, aby si zaplatila taxík a odjela do Hradce Králové do bitcoinmatu. Nejdříve vybrala peníze v hotovosti v bance a pak je dala do bitcoinmatu. Po celou dobu cesty taxíkem ji měl pachatel na telefonu.

