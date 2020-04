Prodám Karlštejn, značka spěchá. Fantazie podvodníků nezná mezí

Těžko říct, zda se přihlásil kupec. Prodávajícího se ovšem odhalit podařilo. Našla si ho indická policie. „Přispějte na boj proti viru!“ lákal v internetovém inzerátu. Co nabízel? Největší sochu světa, kolos vysoký 182 metrů. Cena? Téměř miliarda korun. Byl to troufalý pokus. Asi stejný jako prodat koně z Václavského náměstí. Nebo Eiffelovu věž z Paříže. Big Ben z Londýna, Koloseum z Říma či Malou mořskou vílu z Kodaně. I tak to ziskuchtivý podvodník zkusil. A víte co? Zpeněžit poctu jednoho ze zakladatelů Indie nebyl zase tak bizarně ojedinělý nápad. Historie zná spoustu zlodějíčků, podvodníčků a kšeftařů, kteří zrealizovali zdánlivě nerealizovatelné transakce a projekty.