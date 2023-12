Čtveřice cizinců vylákala z Čechů milion korun. Podvodníci zneužili kopie karet

Téměř o milion korun připravila lidi v Česku skupina čtyř cizinců, kteří rozesílali podvodné textové zprávy o neúspěšném doručení zásilky. Policie je zadržela, když chtěli odjet z Česka s věcmi nakoupenými s využitím nelegálních kopií platebních karet. Mužům hrozí až osm let vězení, dva z nich soud poslal do vazby. Na webu pražské policie to uvedla její mluvčí Eva Kropáčová.