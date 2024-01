Klik na banner stojí tisíce. Před praktikami e-shopu varuje i inspekce

Libor Zajac si v prosinci prohlížel Facebook, když se mu před očima objevil nevinně vyhlížející reklamní banner na levné letenky. Vzhledem k tomu, že je v mnoha cestovatelských skupinách, nebylo to nic neobvyklého. Facebook na něj často cílí podobné reklamy.

„Byly tam věty jako Klikni na nabídku, Zjisti více, Klikni a zjisti více... tak jsem tedy klikl. V tu chvíli se tam objevil nějaký kontaktní formulář, kde byly předvyplněny moje údaje, které sdílím na Facebooku. Vyzývalo mě to, ať ještě pár věcí doplním. Nevím už přesně, co všechno to bylo, ale asi adresa, datum narození, telefonní číslo a emailová adresa,“ říká pro iDNES.cz Zajac.